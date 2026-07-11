به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در مراسم فارغ‌التحصیلی افسران دانشگاه افسری، به روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» اشاره کرد و گفت دولت قصد دارد کشور را از مسئله‌ای که نزدیک به نیم قرن ادامه داشته است، رها کند.

اردوغان با تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد و همبستگی داخلی اظهار داشت: «در مسیر تحقق اهداف قرن ترکیه، هرگز فراموش نخواهیم کرد که ۸۶ میلیون نفر، برادر و هم‌سرنوشت یکدیگر هستیم.»

او افزود: «با موفقیت روند ترکیه بدون تروریسم که برای رهایی کشورمان از یک مشکل نزدیک به نیم‌قرن در حال پیشبرد آن هستیم، امیدواریم در داخل و خارج، داستان تازه‌ای را آغاز کنیم.»

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین گفت تقویت امنیت ملی باید در چارچوب قانون، مشروعیت و دموکراسی صورت گیرد و تأکید کرد که برای پیشبرد این روند، حفظ انسجام و استحکام داخلی کشور اهمیت اساسی دارد.

گفتنی است، این اظهارات در حالی از سوی اردوغان مطرح می‌شود که همزمان با سالگرد آیین سوزاندن سلاح از سوی اعضای حزب کارگران کردستان (PKK)، شماری از رهبران کرد از نبود اقدامات عملی از سوی دولت ترکیه در جهت پیشبرد روند صلح و حل‌وفصل سیاسی این مناقشه انتقاد کرده‌اند.