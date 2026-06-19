عایشه گوک کان به اتهام عضویت در PKK به ۱۹ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد

به گزارش کردپرس، پنجمین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده عایشه گوک کان، سخنگوی پیشین جنبش زنان آزاد (TJA)، در شعبه نهم دادگاه کیفری سنگین دیاربکر برگزار شد. این پرونده پس از آن دوباره در دستور رسیدگی قرار گرفت که دیوان عالی ترکیه دو حکم پیشین علیه عایشه گوک کان را که به اتهام «عضویت در سازمان تروریستی» صادر شده بود، نقض کرده بود. در احکام قبلی، او یک بار به ۱۲ سال و بار دیگر به ۷ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده بود.

عایشه گوک کان از طریق سیستم ارتباط تصویری از زندان زنان سینجان در جلسه دادگاه شرکت کرد. وکلای او، برفین لطفیه گوککان، محرم شاهین و اوزوم وورگون نیز در دادگاه حضور داشتند. علاوه بر خانواده گوک کان، نمایندگان شماری از نهادها و تشکل‌های زنان نیز روند دادرسی را از نزدیک دنبال کردند.

در جریان جلسه، نماینده دادستانی ضمن ارائه نظر نهایی خود، خواستار محکومیت گوک کان به اتهام «عضویت در سازمان تروریستی» شد، اما همزمان درخواست آزادی او را نیز مطرح کرد.

گوک کان در دفاعیات خود که به زبان کردی ارائه شد، تأکید کرد هیچ اقدام مجرمانه‌ای انجام نداده و صرفاً به دلیل هویت کُردی و فعالیت‌هایش در حوزه حقوق زنان و جامعه کُرد تحت پیگرد قرار گرفته است. او گفت: «اگر به خاطر کُرد بودن محاکمه می‌شوم، پس باید کل جامعه محاکمه شود. تا زمانی که هویت یک جامعه به رسمیت شناخته نشود، این محاکمه‌ها ادامه خواهد داشت. هر سخنی که من بر زبان می‌آورم غیرقانونی تلقی می‌شود. تا زمانی که موجودیت کُردها پذیرفته نشود، هر فعالیتی می‌تواند موضوع یک پرونده قضایی باشد.»

گوک کان همچنین با اشاره به فعالیت‌هایش در حوزه حقوق زنان اظهار داشت: «من به خاطر دفاع از مبارزه زنان و مبارزه مردم کُرد برای آزادی محاکمه می‌شوم. من هیچ فعالیت غیرقانونی انجام نداده‌ام. پرونده‌هایی که پلیس علیه من تنظیم کرده، ساختگی است و دادگاه نیز بر اساس همین پرونده‌ها مرا محاکمه می‌کند.»

او بازداشت خود را «خودسرانه» توصیف کرد و افزود: «در افغانستان زنان را در خانه‌ها زندانی می‌کنند و در ترکیه نیز کودکانی در مراکز وابسته به طریقت‌ها مورد آزار قرار می‌گیرند. من علیه این ذهنیت مبارزه کرده‌ام. برای آزادی زنان و کودکان تلاش کرده‌ام. وجدان مردم برای من مهم‌تر از هر دادگاهی است. از مبارزه‌ای که انجام داده‌ام سربلندم و به عضویت و فعالیت در TJA افتخار می‌کنم.»

وکلای مدافع گوک کان نیز در دفاعیات خود به روند دادرسی اعتراض کردند. محرم شاهین، یکی از وکلای پرونده، با اشاره به چندین بار نقض احکام پیشین توسط دیوان عالی ترکیه گفت: «فقط به خاطر سخن گفتن نمی‌توان کسی را سال‌ها از آزادی محروم کرد. این پرونده تاکنون سه بار نقض شده و اگر بار دیگر حکمی غیر از تبرئه صادر شود، باز هم نقض خواهد شد.»

برفین لطفیه گوک کان نیز با انتقاد از روند رسیدگی، اعلام کرد موکلش از محاکمه‌ای مستقل و بی‌طرفانه برخوردار نبوده و بسیاری از ادعاهای مطرح‌شده علیه او بر اساس گزارش‌ها و پرونده‌های تهیه‌شده توسط نیروهای امنیتی شکل گرفته است. او همچنین با اشاره به وضعیت جسمانی موکلش گفت عایشه گوک کان در دوران زندان سه عمل جراحی را پشت سر گذاشته و با مشکلات جدی جسمی مواجه است.

در پایان جلسه، دادگاه عایشه گوک کان را در دو پرونده جداگانه مرتبط با اتهام «عضویت در سازمان تروریستی» به ترتیب به ۱۲ سال و ۷ سال و ۶ ماه زندان محکوم کرد. بدین ترتیب مجموع محکومیت او به ۱۹ سال و ۶ ماه حبس رسید. دادگاه همچنین حکم تداوم زندانی بودن او را صادر کرد.