به گزارش کردپرس، عبدالله گولر، رئیس فراکسیون پارلمانی حزب عدالت و توسعه (AKP)، پس از تشریح محتوای پیشنهاد «قانون چارچوب» در پارلمان ترکیه، به پرسشهای خبرنگاران پاسخ داد.
گولر در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت عبدالله اوجالان و تغییر احتمالی شرایط ارتباطی او در زندان امرالی گفت: «در امرالی نیز دانشگاهیان، روزنامهنگاران و افراد دیگر میتوانند در چارچوبی منظم و بر اساس ضوابط تعیینشده دیدارهایی انجام دهند.»
او درباره زمان آغاز این دیدارها، شرایط انتخاب افراد یا سازوکار صدور مجوز توضیحات بیشتری ارائه نکرد.
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