۱۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۰

رئیس فراکسیون حزب اردوغان:

اوجالان می‌تواند در امرالی با روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان دیدار کند

اوجالان می‌تواند در امرالی با روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان دیدار کند

سرویس ترکیه – عبدالله گولر، رئیس فراکسیون پارلمانی حزب عدالت و توسعه، اعلام کرد عبدالله اوجالان در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین‌شده، امکان دیدار با دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران را در زندان امرالی خواهد داشت.

به گزارش کردپرس، عبدالله گولر، رئیس فراکسیون پارلمانی حزب عدالت و توسعه (AKP)، پس از تشریح محتوای پیشنهاد «قانون چارچوب» در پارلمان ترکیه، به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.

گولر در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت عبدالله اوجالان و تغییر احتمالی شرایط ارتباطی او در زندان امرالی گفت: «در امرالی نیز دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران و افراد دیگر می‌توانند در چارچوبی منظم و بر اساس ضوابط تعیین‌شده دیدارهایی انجام دهند.»

او درباره زمان آغاز این دیدارها، شرایط انتخاب افراد یا سازوکار صدور مجوز توضیحات بیشتری ارائه نکرد.

کد مطلب 2797999

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha