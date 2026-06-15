ویسی آکتاش: هدف نهایی روند صلح تحقق همزیستی کرد و ترک است

به گزارش کردپرس، ویسی آکتاش، عضو دبیرخانه امرالی، در کنفرانس «گذار دموکراتیک جمهوری در سده دوم» با تأکید بر مفهوم «ادغام دموکراتیک» به‌عنوان راهکار حل مسئله کُرد، گفت این رویکرد نه به معنای تسلیم و نه همانندسازی است، بلکه مدلی برای همزیستی برابر همه هویت‌ها در چارچوب یک جمهوری دموکراتیک به شمار می‌رود. او همچنین روند جدید صلح در ترکیه را حاصل نقش‌آفرینی بازیگران مختلف سیاسی و فراخوان عبدالله اوجالان برای پایان دادن به مبارزه مسلحانه دانست.

آکتاش با اشاره به روندی که از اواخر سال ۲۰۲۴ شتاب گرفته است، اظهار داشت: «امروز در یکی از حساس‌ترین، امیدبخش‌ترین و تحول‌آفرین‌ترین مقاطع تاریخ خود قرار داریم. زمان آن فرا رسیده است که روند صلح و جامعه دموکراتیک به یک تحول عینی و ملموس تبدیل شود.»

او روند کنونی را نتیجه مجموعه‌ای از تحولات سیاسی و نقش‌آفرینی بازیگران مختلف دانست و گفت: «این فرایند با فراخوان‌های آینده‌نگرانه دولت باغچه‌لی آغاز شد، با پیام‌های عبدالله اوجالان از امرالی عمق و جهت‌گیری تازه‌ای پیدا کرد، با پرهیز اوزگور اوزل از اتخاذ رویکردهای بازدارنده ادامه یافت و با اراده سیاسی رئیس‌جمهور ترکیه وارد مرحله عملی شد.»

عضو دبیرخانه امرالی در ادامه به فراخوان ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ عبدالله اوجالان اشاره کرد و آن را نقطه عطفی تاریخی در روند حل مسئله کُرد توصیف کرد. وی گفت: «عبدالله اوجالان با فراخوان خود برای زمین گذاشتن سلاح‌ها و انحلال PKK، پایان دوره مبارزه مبتنی بر خشونت را اعلام کرد. این فراخوان صرفاً یک اعلام موضع سیاسی نبود، بلکه دروازه ورود به دوره‌ای جدید بود؛ دوره‌ای که در آن سیاست دموکراتیک، گفت‌وگو و مشارکت مدنی جایگزین سلاح می‌شود و مبارزه مسلحانه موضوعیت خود را از دست می‌دهد.»

آکتاش همچنین بر آنچه «صداقت و حسن نیت طرف کُرد» در این روند خواند، تأکید کرد و افزود: «پس از این فراخوان، گام‌های عملی مهمی برداشته شد. برگزاری کنگره انحلال PKK، اعلام آتش‌بس، عقب‌نشینی نیروها و برگزاری مراسم نمادین خلع سلاح، همگی نشان‌دهنده اراده جدی طرف کُرد برای پیشبرد روند صلح و حرکت به سمت راه‌حل سیاسی و دموکراتیک است.»

او در بخش اصلی سخنان خود، مفهوم «ادغام دموکراتیک» را محور مرحله جدید روند صلح معرفی کرد و گفت: «ادغام دموکراتیک یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم دوره جدید است. این مفهوم به معنای پیوند یافتن جامعه کُرد به جمهوری دموکراتیک بر پایه برابری و آزادی است؛ نه جدایی‌طلبی و نه انکار هویت. ادغام دموکراتیک راه سومی میان آسیمیلاسیون و تجزیه‌طلبی ارائه می‌دهد و بر زندگی مشترک، برابر و آزاد همه شهروندان تأکید دارد.»

او با رد برداشت‌هایی که این مفهوم را به معنای تسلیم یا جذب شدن در ساختار موجود می‌دانند، تصریح کرد: «ادغام دموکراتیک نه آسیمیلاسیون است و نه تسلیم. هیچ هویتی قرار نیست در هویت دیگری حل شود و هیچ طرفی نیز قرار نیست شکست بخورد. این مدل بر پایه به رسمیت شناختن همه هویت‌ها، تقویت شهروندی برابر و ایجاد فضایی استوار است که در آن همه بتوانند آزادانه و با حفظ ویژگی‌های فرهنگی، زبانی و اجتماعی خود در کنار یکدیگر زندگی کنند.»

آکتاش در ادامه با انتقاد از الگوی سنتی دولت-ملت در ترکیه گفت: «ادغام دموکراتیک در پی عبور از مدل دولت-ملت تک‌هویتی، تک‌صدا و انکارگر است؛ مدلی که طی دهه‌های گذشته زمینه‌ساز بحران‌ها، تنش‌ها و درگیری‌های متعدد شده است. ما به جای این الگو، فلسفه "وحدت در عین تفاوت" را پیشنهاد می‌کنیم؛ فلسفه‌ای که تفاوت‌های قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی را نه تهدید، بلکه بخشی از ثروت و غنای جامعه می‌داند.»

وی افزود: «ادغام دموکراتیک بر این اصل استوار است که افراد و جوامع مختلف می‌توانند بدون از دست دادن هویت خود، در چارچوب یک ساختار سیاسی مشترک و دموکراتیک زندگی کنند. این رویکرد نه پیروزی یک طرف بر طرف دیگر است و نه تسلیم یک طرف در برابر دیگری؛ بلکه تلاشی برای ساختن دموکراسی‌ای فراگیر در سده دوم جمهوری است که همه شهروندان را در بر بگیرد.»

عضو دبیرخانه امرالی تأکید کرد که هدف نهایی این رویکرد، ایجاد جامعه‌ای است که در آن ترک‌ها، کردها و همه گروه‌های قومی و مذهبی بتوانند بر پایه برابری حقوقی و سیاسی در کنار یکدیگر زندگی کنند. به گفته او، پذیرش تنوع قومی، زبانی و مذهبی، تقویت شهروندی برابر، گسترش مشارکت سیاسی و ایجاد سازوکارهای دموکراتیک برای حل اختلافات، از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های تحقق این مدل است.

آکتاش در پایان خاطرنشان کرد: «ادغام دموکراتیک تنها راه‌حلی برای مسئله کُرد نیست، بلکه پروژه‌ای برای دموکراتیک شدن کل ترکیه است. اگر این مسیر با موفقیت طی شود، می‌تواند زمینه‌ساز صلحی پایدار، تقویت همزیستی اجتماعی و ساخت آینده‌ای مشترک برای همه شهروندان ترکیه باشد.»