پروین بولدان:من پای «قانون چارچوب» را به نام سری ثریا اوندر هم امضا می کنم

به گزارش کردپرس، پروین بولدان، عضو هیئت امرالی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) و نایب‌رئیس پارلمان ترکیه، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی از امضای پیشنهاد موسوم به «قانون چارچوب» خبر داد.

بولدان نوشت: «امیدوارم خیر باشد و صلح ما پایدار بماند. امضای من دو امضا محسوب شود؛ امضای دیگر به نام سری ثریا اوندر عزیز.»

سری ثریا اوندر، سیاست‌مدار و عضو هیئت امرالی دم پارتی، در جریان گفت‌وگوهای مربوط به روند صلح و جامعه دموکراتیک حضور داشت و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ درگذشت.

در زمان انتشار پیام بولدان، پیشنهاد قانون هنوز به‌طور رسمی به ریاست پارلمان ارائه نشده بود. بر اساس متن‌هایی که در شماری از رسانه‌های ترکیه انتشار یافته‌اند، این پیشنهاد مقرراتی درباره تعلیق تحقیقات، محاکمه‌ها و اجرای احکام مرتبط با PKK/KCK پیش‌بینی می‌کند.

در متن منتشرشده، قتل عمد در چارچوب فعالیت سازمانی و جرائم ارتکابی پیش از اول ژوئن ۲۰۰۵ که مستوجب حبس ابد یا حبس ابد تشدیدشده‌اند، از شمول قانون خارج شده‌اند. بر این اساس، امکان بهره‌مندی عبدالله اوجالان از مقررات تعلیق مجازات نیز با مانع حقوقی روبه‌رو خواهد بود.