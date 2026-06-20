به گزارش کردپرس، عبدالله اوجالان رهبر در بند حزب کارگران کردستان، در پیامی به سومین کنفرانس بزرگ «اسلام دموکراتیک» اعلام کرد: «چشم‌انداز اسلام دموکراتیک می‌تواند در شکل‌گیری مفهوم ملت دموکراتیک، که در آن ملت‌ها با هویت‌ها و اراده آزاد خود در کنار یکدیگر زندگی کنند، نقش و سهم مهمی داشته باشد.»

سومین کنفرانس بزرگ اسلام دموکراتیک با شعار «اسلام دموکراتیک: صداقت در ایمان، آزادی در جامعه» از سوی فدراسیون پژوهش‌های اسلامی بین‌النهرین (MİA-FED) در سالن کنفرانس علی امیری آغاز به کار کرد. در این کنفرانس پیام عبدالله اوجالان خوانده شد. متن کردی پیام را امین آی و متن ترکی آن را خدیجه شکر خواندند.

پیام ارسالی عبدالله اوجالان به شرح زیر است:

«به سومین کنفرانس بزرگ اسلام دموکراتیک...

اسلام در ذات خود یک جنبش بزرگ حقیقت اجتماعی است که بر پایه ارزش‌های آزادی، عدالت و برابریِ جامعه اخلاقی و سیاسی بنا شده است. نخستین جامعه اسلامی که به رهبری حضرت محمد شکل گرفت، به عنوان یک حرکت نیرومند جامعه دموکراتیک در برابر طبقه‌بندی اجتماعی، استثمار و سلطه قبیله‌ای تحمیل‌شده از سوی تمدن دولت‌محور و اقتدارگرا رشد و توسعه یافت.

اما در طول تاریخ، این جوهره آزادی‌خواهانه و اجتماعی اسلام به تدریج در محاصره سنت‌های دولت‌محور و اقتدارگرا قرار گرفت. در روندی که با امویان آغاز شد، دین از یک نظام اخلاقی و اجتماعی زندگی دور شده و به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به دولت تبدیل شد؛ بدین ترتیب رگه‌های دموکراتیک و آزادی‌خواهانه اسلام تضعیف گردید. امروزه نیز چه اسلام رسمی دولتی و چه برخی ساختارهای فرقه‌گرایی که در پی دستیابی به قدرت هستند، در واقع ادامه اشکال مختلف همین انحراف تاریخی به شمار می‌روند.

تأکید بر پیمان مدینه

برداشت اسلام دموکراتیک به معنای بازگشت دوباره به ارزش‌های اخلاقی، وجدانی و آزادی‌خواهانه نهفته در ذات اسلام است. یکی از مهم‌ترین ارجاعات تاریخی این بازگشت، «پیمان مدینه» است. پیمان مدینه یک قرارداد اجتماعی دموکراتیک بود که امکان همزیستی پیروان ادیان، هویت‌ها، فرهنگ‌ها و جوامع مختلف را با حفظ ویژگی‌های خاص خود و بر پایه اصول مشترک زندگی فراهم می‌کرد. از این منظر، این پیمان یکی از نخستین الگوهای کثرت‌گرا و دموکراتیک در تاریخ بشریت به شمار می‌رود.

جهاد واقعی، مبارزه مستمر انسان برای رهایی از گرایش‌های سلطه‌طلبانه در درون خود، خودخواهی، میل به استیلا و هر نوع ستم است. بزرگ‌ترین مبارزه، تلاش انسان برای دگرگون کردن خویش و رسیدن به حقیقت است. بدون فرهنگ خودانتقادی، نه آزادی فردی و نه آزادی اجتماعی نمی‌تواند رشد کند.

اصل «شورا» در اسلام نیز یکی از ارزش‌های بنیادین جامعه دموکراتیک است. شورا به معنای آشکار شدن خرد جمعی جامعه، اتخاذ تصمیم‌ها به شیوه‌ای مشارکتی و باز بودن مدیریت و اداره امور در برابر نظارت اجتماعی است. ریشه‌های تاریخی سیاست دموکراتیک، دموکراسی محلی و زندگی اشتراکی را می‌توان در همین نگرش یافت.

امروز آنچه مورد نیاز است، نه قرار دادن اسلام در خدمت دولت، قدرت و سرمایه، بلکه بازگرداندن آن به خدمت جامعه اخلاقی، سیاست دموکراتیک و زندگی آزاد است. دین باید وجدان جامعه باشد، نه ابزار قدرت. حقیقت تنها در بستر سازمان‌یافتگی آزاد جامعه معنا پیدا می‌کند.

هیچ نگرشی که آزادی زنان را نفی کند، نماینده جوهره اسلام نیست

هیچ نگرشی که آزادی زنان را نادیده بگیرد، طبیعت را صرفاً ابزاری برای بهره‌کشی بی‌حد و مرز بداند و میان ملت‌ها دشمنی ایجاد کند، نمی‌تواند نماینده جوهره اسلام باشد. اسلام دموکراتیک، چشم‌اندازی اخلاقی از زندگی است که آزادی زنان، زیست‌بوم‌گرایی، همبستگی اجتماعی و برادری ملت‌ها را مبنا قرار می‌دهد. از این رو، این نگرش نه فقط برای جوامع مسلمان، بلکه برای تمامی بشریت یکی از منابع مهم تمدن دموکراتیک محسوب می‌شود.

در برابر بحران‌های عمیق خاورمیانه، جنگ‌های فرقه‌ای، درگیری‌های ملی‌گرایانه و رقابت‌های قدرت، راه‌حل در تقویت بیشتر رویکردهای دولت‌محور و هژمونیک نیست؛ بلکه در توسعه جامعه دموکراتیک نهفته است. چشم‌انداز اسلام دموکراتیک می‌تواند در شکل‌گیری مفهوم ملت دموکراتیک، که در آن ملت‌ها با هویت‌ها، باورها و اراده آزاد خود در کنار یکدیگر زندگی کنند، نقش و سهم مهمی ایفا کند.

بر این اساس، باور دارم که بحث‌ها و نتایجی که در این کنفرانس به دست خواهد آمد، به ساخت جامعه دموکراتیک، همزیستی مشترک ملت‌ها و پیشرفت روند «صلح و جامعه دموکراتیک» که آغاز کرده‌ایم، کمک خواهد کرد. برای شما در فعالیت‌ها و تلاش‌هایتان آرزوی موفقیت دارم.

عبدالله اوجالان»