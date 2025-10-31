به گزارش کردپرس، نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، در سخنانی با تأکید بر اینکه ترکیه باید معضل تروریسم را برای همیشه از میان بردارد، گفت هدف دولت و مجلس، استقرار صلحی پایدار و تقویت وحدت اجتماعی در سراسر کشور است. او با اشاره به نقش «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» اظهار داشت این کمیسیون گامی مهم در جهت نمایش بلوغ سیاسی و اراده ملی مردم ترکیه است و در دوره‌ای که روند «ترکیه بدون تروریسم» به مرحله پختگی رسیده، وظیفه دارد پایه‌های دموکراسی، امنیت و همزیستی را تحکیم کند. کورتولموش همچنین از اصلاحات ساختاری در آیین‌نامه داخلی مجلس، تدوین قانون اساسی جدید و حذف مقررات ضددموکراتیک از جمله در قانون احزاب سیاسی به‌عنوان اولویت‌های اصلی پارلمان در دوره بیست‌وهشتم یاد کرد.

نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، در جریان بررسی بودجه سال ۲۰۲۶ در کمیسیون برنامه و بودجه، بر اهمیت دستیابی به صلح پایدار و پایان کامل مسئله تروریسم در کشورش تأکید کرد. او گفت: «شرایط کنونی منطقه‌ای و جهانی ایجاب می‌کند که ترکیه مسئله ترور را به‌طور ریشه‌ای حل کرده و گام‌هایی جدی برای استقرار صلح و برادری پایدار بردارد. در همین راستا، کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی نقش مهمی در تقویت وحدت ملی و ارتقای استانداردهای دموکراتیک ایفا می‌کند.»

کورتولموش با اشاره به فعالیت این کمیسیون افزود: «تشکیل چنین کمیسیونی خود نشانه‌ای از بلوغ سیاسی و قدرت اراده ملی است. در دوره‌ای که فرآیند موسوم به “ترکیه بدون تروریسم” در حال پختگی است، این کمیسیون برای گسترش صلح، آرامش، امنیت و دموکراسی در کشور، همه ظرفیت‌های خود را به کار گرفته و به تلاش‌هایش ادامه می‌دهد.»

رئیس مجلس ترکیه در ادامه سخنان خود از اصلاحات سیاسی و حقوقی پیشِ‌رو سخن گفت و تأکید کرد: «مجلس باید به نهادی کارآمدتر تبدیل شود. در همین راستا، تغییرات در آیین‌نامه داخلی مجلس و تدوین قانون اساسی جدید از مهم‌ترین وظایف ما در دوره بیست‌وهشتم است. همچنین، باید کشور را از برخی مقررات ضددموکراتیک—به‌ویژه در قانون احزاب سیاسی—رها کنیم. مجلس ترکیه مرکز عدالت، عقل جمعی و وجدان عمومی ملت است و در این مسیر با اراده‌ای راسخ به کار خود ادامه خواهد داد.»