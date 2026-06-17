به گزارش کردپرس، منابع دم پارتی اعلام کردند که این حزب در چارچوب رایزنیهای مربوط به قانون چارچوبی، دیدارهایی با احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، برگزار کرده و در این نشستها پیشنهادها و دیدگاههای مختلف درباره روند جاری و پیشنویس قانون مورد بحث قرار گرفته است.
بنا بر خبر مزوپوتامیا به نقل از منابع دم پارتی، در دیدارهایی که تاکنون برگزار شده، از جمله نشست با نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، تبادل اطلاعات دوجانبه و بررسی پیشنهادهای مطرحشده در دستور کار قرار داشته است.
منابع دم پارتی اعلام کردند که این رایزنیها از هفته گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد. به گفته آنان، این حزب با احزاب سیاسی و نهادهای مدنی حاضر در کمیسیون مجلس نیز دیدار کرده است.
این منابع افزودند: «در دیدارهای خود درباره روند جاری اطلاعرسانی میکنیم و به پیشنهادهای طرفهای مختلف درباره پیشنویس قانون گوش میدهیم. همچنین از آنان میپرسیم که آیا مایل هستند با دیگر گروهها و محافل نیز درباره قانون و روند موجود گفتوگو کنند یا خیر. ما درباره قانون چارچوبی که اکنون در حال بررسی است و همچنین متنی که پس از ارائه دیدگاههای نهادهای حاضر در کمیسیون مجلس شکل خواهد گرفت، تبادل نظر میکنیم.»
منابع دم پارتی همچنین تأکید کردند که این نشستها به صورت غیرعلنی و دور از حضور رسانهها برگزار میشود و به همین دلیل جزئیات برنامهریزی دیدارها بهطور عمومی منتشر نمیشود.
به گفته این منابع، در نشست شورای اجرایی مرکزی حزب که قرار است فردا برگزار شود، نتایج و ارزیابیهای مربوط به این دیدارها نیز بررسی خواهد شد و پس از تدوین برنامه جدید، روند رایزنیها ادامه پیدا خواهد کرد.
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