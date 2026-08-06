۱۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۱

دیدار اردوغان و باغچه‌لی پیش از نشست شورای امنیت ملی ترکیه

دیدار اردوغان و باغچه‌لی پیش از نشست شورای امنیت ملی ترکیه

سرویس ترکیه – رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، ساعتی پیش از برگزاری نشست شورای امنیت ملی با دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی، دیدار می‌کند. انتظار می‌رود پیشنهاد «قانون چارچوب» روند صلح و جامعه دموکراتیک یکی از محورهای این دیدار باشد؛ هرچند هنوز توضیح رسمی درباره دستور کار آن منتشر نشده است.

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، امروز ساعت ۱۴ در مجتمع نهاد ریاست‌جمهوری این کشور میزبان دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی، خواهد بود.

برهان‌الدین دوران، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی این دیدار را تأیید کرد، اما درباره موضوعات مورد بحث توضیحی نداد.

دیدار اردوغان و باغچه‌لی پس از ارائه پیشنهاد «قانون تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» به پارلمان ترکیه انجام می‌شود. انتظار می‌رود طرفین علاوه بر آخرین تحولات سیاسی، روند بررسی این پیشنهاد و مراحل پیش‌روی آن را ارزیابی کنند.

زمان برگزاری این دیدار نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا یک ساعت و نیم پس از آن، شورای امنیت ملی ترکیه ساعت ۱۵:۳۰ به ریاست اردوغان در مجتمع ریاست‌جمهوری تشکیل جلسه خواهد داد.

با توجه به اینکه اجرای «قانون چارچوب» پس از تصویب، به گزارش نهادهای امنیتی و تأیید شورای امنیت ملی درباره پایان موجودیت تشکیلاتی و خلع سلاح PKK/KCK وابسته خواهد بود، احتمال می‌رود تحولات روند صلح و جامعه دموکراتیک در نشست امروز شورا نیز بررسی شود. تاکنون ریاست‌جمهوری ترکیه دستور کار رسمی مذاکرات اردوغان و باغچه‌لی یا نشست شورای امنیت ملی را اعلام نکرده است.

کد مطلب 2797996

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