قتل عام بیش از ۱۰۰ گوسفند در حمله نیروهای گارد محلی به گله مردم در بیتلیس

به گزارش کردپرس، بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بامداد جمعه در روستای دشت‌آوا (Deşta Avê) از توابع شهرستان خیزان در استان بیتلیس، گروهی از نیروهای گارد محلی موسوم به «قوروجوها» با سلاح به گله گوسفندان اهالی روستا حمله کردند که در نتیجه آن بیش از ۱۰۰ رأس گوسفند جان دادند.

بر اساس این گزارش که از سوی خبرگزاری کُردی ولات منتشر شده، این حمله حدود ساعت دو بامداد رخ داد و مهاجمان با شلیک به سوی گله، شمار زیادی از دام‌های روستاییان را از بین بردند.

گفته می‌شود چوپانان گله به سختی توانسته‌اند از این حمله جان سالم به در ببرند و پس از آن موضوع را به اهالی روستا اطلاع داده‌اند. همچنین منابع محلی مدعی شده‌اند که پس از اطلاع‌رسانی درباره این حادثه، نیروهای نظامی به منطقه اعزام شده‌اند و از نیروهای گارد محلی حمایت کرده‌اند. به گفته این منابع، تنش و وضعیت متشنج در روستا همچنان ادامه دارد.

در بخش دیگری از این گزارش به پیشینه روستای دشت‌آوا اشاره شده است. بر اساس این ادعاها، این روستا در سال ۱۹۹۳ تخلیه شده و بخشی از افرادی که در منطقه باقی مانده‌اند به عنوان گارد محلی فعالیت کرده‌اند.

همچنین گفته می‌شود برخی از ساکنان اصلی منطقه در سال ۲۰۰۲ به روستای خود بازگشته‌اند، اما همچنان بر سر مالکیت زمین‌ها و املاک میان روستاییان و گارد محلی اختلاف وجود دارد. منابع محلی مدعی هستند که شماری از خانواده‌هایی که در دهه‌های گذشته مجبور به ترک روستا شده‌اند، با وجود در اختیار داشتن اسناد مالکیت، به دلیل فشارها و مشکلات موجود نتوانسته‌اند به زمین‌ها و خانه‌های خود بازگردند.