کردپرس
خبرگزاری شارپرس در گزارشی منتشر کرد که در تحولی سیاسی، شماری از جریانهای معترض و فعالان مدنی اعلام کردند تلاشهای خود را برای تشکیل جبههای متحد در برابر سیاستهای حاکمیت تشدید کردهاند و در پیامی هشدارآمیز خطاب به دولت اقلیم کردستان تأکید کردند: «زمان سکوت به پایان رسیده و دیگر تحمل ستم و فشار ناشی از عملکرد حاکمیت ممکن نیست.»
آنان در این بیانیه مدعی شدند که شرایط معیشتی شهروندان به مرحلهای رسیده است که احتمال بروز اعتراضات گسترده خیابانی وجود دارد.
در این بیانیه آمده است که جریانهای معترض و فعالان مدنی، در چارچوب تلاش برای ایجاد جبههای واحد، چندین هشدار مستقیم خطاب به مسئولان اقلیم کردستان مطرح کردهاند. به گفته آنان، بیتوجهی به بحرانهای موجود، فضای عمومی جامعه را به مرز ناامیدی کامل رسانده است.
امضاکنندگان بیانیه همچنین اعلام کردهاند که اختلافات داخلی میان گروههای معترض کنار گذاشته شده و منافع مردم، آنان را زیر یک چتر واحد گرد آورده است. در این بیانیه ادعا شده است که شماری از شخصیتهای مذهبی، فعالان رسانهای و جریانهای ملیگرای کُرد نیز از این حرکت حمایت میکنند.
بیانیه با بخشی از شعری از شیرکو بیکس به پایان میرسد؛ شعری که به نبود اتحاد در تاریخ کردها اشاره دارد. نویسندگان بیانیه با استناد به این شعر، اعلام کردهاند که اکنون زمان پایان این وضعیت و آغاز مرحلهای از اقدامات عملی در برابر آنچه «ستم» میخوانند، فرا رسیده است. آنان همچنین خواستار بازگرداندن فوری اعتماد عمومی شده و هشدار دادهاند که در غیر این صورت، ممکن است اوضاع از کنترل خارج شود.
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