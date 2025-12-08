نعمان کورتولموش: «ترکیه بدون تروریسم» یک پروژه فراگیر حکومتی است

به گزارش کردپرس، نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، در نطق افتتاحیه جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ تأکید کرد که برنامه «ترکیهِ بدون تروریسم» صرفاً یک ابتکار پارلمانی نیست، بلکه یک پروژه فراگیر حکومتی است که تمام نهادهای مسئول کشور، به‌ویژه نهادهای امنیتی، در چارچوب یک هماهنگی سطح بالا برای پیشبرد امن و بی‌خطر آن تلاش می‌کنند. او گفت این روند فقط در حوزه مسئولیت کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» قرار ندارد و دولت به‌طور جامع و سازمان‌یافته برای پایان‌دادن به مسئله تروریسم وارد عمل شده است.

کورتولموش در آغاز نشست یادآور شد که مجلس امروز بررسی رسمی لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ و حساب نهایی سال ۲۰۲۴ را آغاز می‌کند؛ روندی که به گفته او پس از مذاکرات فشرده در کمیسیون برنامه و بودجه، وارد مرحله پارلمانی شده است. کورتولموش توضیح داد که در این کمیسیون طی ۲۱ جلسه و ۷۷ نوبت مذاکره، بیش از ۲۴۰ ساعت بحث صورت گرفته و ۲۷۱ نماینده در مجموع ۱۳۵۳ بار درخواست سخن کرده‌اند؛ آماری که نشان‌دهنده مشارکت مستقیم نزدیک به ۴۶ درصد نمایندگان مجلس در مباحث بودجه‌ای است.

او تأکید کرد که دوره بیست‌وهشتم مجلس، جایگاه تاریخی ویژه‌ای دارد زیرا نخستین سال‌های قرن دوم جمهوری ترکیه را شکل می‌دهد و به همین دلیل مسئولیت‌های سنگینی بر عهده این مجلس گذاشته شده است. کورتولموش افزود که کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» در ماه‌های اخیر با مشارکت گسترده احزاب و اقشار مختلف جامعه فعالیت کرده و برای نخستین بار خانواده‌های جان باختگان جنگ، معلولان جنگی و گروه‌های اجتماعی مختلف در چارچوب این کمیسیون شنیده شده‌اند. به گفته او مرحله بررسی دیدگاه‌های عمومی هفته گذشته پایان یافته و اکنون کمیسیون باید گزارش نهایی خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مجلس ارائه دهد تا مسیر اصلاحات بعدی با همکاری احزاب سیاسی مشخص شود.

کورتولموش ابراز امیدواری کرد که همان فضای آرام، پخته و سازنده‌ای که در کار کمیسیون حاکم بود، در ادامه روند بررسی در صحن مجلس نیز تکرار شود و مسئله «ترکیهِ بدون تروریسم» با همان خِرد جمعی پیش برود تا نتایج ملموس حاصل شود. او بار دیگر با تأکید بر اینکه این طرح یک پروژه حکومتی است، گفت تمام نهادهای کشور وظایف خود را در بالاترین سطح هماهنگی انجام می‌دهند و مجلس نیز از طریق وظیفه نظارت دموکراتیک، سهم خود را در پیشبرد این فرآیند ادا کرده است. او افزود امیدوار است این روند به نتیجه‌ای پایدار برسد و فرصتی که در تاریخ ترکیه به‌وجود آمده، با موفقیت به سرانجام برسد.

رئیس مجلس در ادامه سخنانش به لزوم برداشتن گام‌های مهم در زمینه دموکراسی اشاره کرد و گفت یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های دوره بیست‌وهشتم مجلس، تدوین قانون اساسی جدیدی است که در شأن آغاز قرن دوم تاسیس جمهوری ترکیه باشد؛ قانونی که ملی، مشارکتی، دموکراتیک، فراگیر و غیرنظامی باشد. او همچنین خواستار اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، قانون احزاب سیاسی و قانون انتخابات شد و گفت این اصلاحات باید با بلوغ سیاسی و خارج از حسابگری‌های حزبی پیش برده شود.

پس از سخنان کورتولموش، جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور، ارائه گزارش بودجه را آغاز کرد و بررسی لایحه بودجه طبق برنامه به‌مدت ۱۴ روز بدون وقفه ادامه خواهد یافت. رهبران احزاب مختلف از جمله اوزگور اوزل، افغان اعلا، عبدالله گولر، دولت باغچه‌لی، تولای حاتم اوغولاری، تونجر بکرخان، مساوات درویش‌اوغلو، محمود اریکان و اُندر آک ساکال نیز در جلسه حضور داشتند و پیش از آغاز رسمی نشست، در صحن مجلس با یکدیگر دیدار و خوش‌وبش کردند.