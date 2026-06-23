نامه سرگشاده کنگره ملی کردستان به ناتو؛ آزادی اوجالان و تضمین حقوق کردها در آستانه نشست آنکارا

به گزارش کردپرس، شورای اجرایی کنگره ملی کردستان (KNK) پیش از برگزاری نشست سران ناتو در روزهای ۷ و ۸ جولای در آنکارا، در نامهای سرگشاده خطاب به رؤسای دولتها و حکومتهای عضو ناتو، بر ضرورت حمایت از روند گفتوگو میان عبدالله اوجالان، جنبش کرد و دولت ترکیه تأکید کرد. KNK در این نامه با اشاره به فرصت تاریخی ایجادشده برای حل مسئله کرد، چهار مطالبه مشخص از کشورهای عضو ناتو مطرح کرده و از آنان خواست برای تضمین یک روند صلح جدی، عادلانه و پایدار نقش فعالتری ایفا کنند.
در این نامه آمده است: «از طرف کنگره ملی کردستان (KNK) و با هدف جلب توجه شما به روند گفتوگوهای جاری میان عبدالله اوجالان، جنبش کرد و دولت ترکیه که با هدف دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار دنبال میشود، این نامه را پیش از نشست ناتو در آنکارا ارسال میکنیم.»
در ادامه نامه تأکید شده است که تحولات ترکیه به عنوان یکی از اعضای راهبردی ناتو، فراتر از مرزهای این کشور تأثیرگذار است و حل دموکراتیک مسئله کرد میتواند ضمن تقویت ثبات داخلی ترکیه، به امنیت و آرامش منطقه نیز کمک کند.
KNK با اشاره به شرایط کنونی خاورمیانه نوشته است: «در شرایطی که سوریه، عراق و ایران با بحرانها، ناپایداری و درگیریهای عمیق روبهرو هستند، روند گفتوگو در ترکیه یک فرصت کمنظیر ایجاد کرده است. اگر این روند به شکلی معنادار پیش برود، میتواند به شکلگیری ترکیهای باثباتتر و دموکراتیکتر کمک کند و بهویژه در ارتباط با کردستان سوریه و اقلیم کردستان عراق، موجب کاهش تنشها در منطقه شود. مسئله حلنشده کرد، در مرکز بسیاری از بحرانهای سیاسی و امنیتی منطقه قرار دارد.»
در بخش دیگری از نامه آمده است که طرف کرد بارها پایبندی خود را به راهحل سیاسی و مذاکرهمحور نشان داده است. KNK یادآور شده که فراخوان عبدالله اوجالان در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ برای خلع سلاح و انحلال حزب کارگران کردستان (PKK) یک فرصت تاریخی برای صلح ایجاد کرد و پس از آن نیز گامهای عملی از جمله آتشبس یکجانبه و پایان مبارزه مسلحانه برداشته شد.
این سازمان کردی تأکید کرده است: «عبدالله اوجالان که از سوی میلیونها کرد به عنوان نماینده مشروع خود شناخته میشود و در روند مذاکرات صلح سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ نقش محوری داشت، همچنان طرف اصلی و کلیدی برای دستیابی به یک صلح مؤثر و شرافتمندانه است. اما موفقیت مذاکرات مستلزم آن است که طرف کرد نیز بتواند در شرایطی عادلانه در این روند مشارکت داشته باشد. ادامه محدودیتها بر دسترسی به اوجالان و تداوم انزوای او با یک روند صلح معتبر و قابل اعتماد سازگار نیست.»
در نامه KNK همچنین تأکید شده که صلحی عادلانه و پایدار در ترکیه نهتنها به ثبات داخلی این کشور کمک خواهد کرد، بلکه منافع امنیتی گستردهتری برای کشورهای عضو ناتو نیز به همراه خواهد داشت. به اعتقاد نویسندگان نامه، چنین روندی خطر ازسرگیری درگیریها، آوارگی جمعیتها و موجهای مهاجرتی به اروپا را کاهش میدهد و از گسترش افراطگرایی ناشی از جنگها و بیثباتیهای منطقهای جلوگیری میکند.
چهار مطالبه KNK از ناتو
کنگره ملی کردستان در پایان نامه خود از رهبران کشورهای عضو ناتو خواسته است از چهار محور اصلی حمایت کنند:
- تداوم و نظارت بر روند گفتوگو میان دولت ترکیه و جنبش کرد؛
- پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان و فراهم کردن شرایط قانونی لازم برای مشارکت آزادانه و مؤثر او در گفتوگوها با مقامهای ترکیه؛
- ایجاد یک چارچوب دموکراتیک و مبتنی بر قانون برای به رسمیت شناختن حقوق جمعی و اساسی مردم کرد در ترکیه؛
- اتخاذ رویکردی سیاسی که صلح و دموکراسی در ترکیه را بخشی از صلح و ثبات گستردهتر منطقهای بداند.
در پایان این نامه تأکید شده است: «برقراری صلحی عادلانه و پایدار میان دولت ترکیه و مردم کرد، ترکیه را نیرومندتر خواهد کرد، تنشها در خاورمیانه را کاهش خواهد داد، خطر آوارگی و افراطگرایی را کم میکند و در نهایت به منافع امنیتی بلندمدت ناتو نیز کمک خواهد کرد.»
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