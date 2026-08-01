توران اویسال پس از ۳۱ سال زندان آزاد شد

به گزارش کردپرس، توران اویسال، متولد شهرستان گیمگیم (وارتو) در استان موش، پس از ۳۱ سال زندان آزاد و هنگام بازگشت به زادگاهش با استقبال خانواده، اعضای انجمن همیاری و همبستگی با خانواده‌های زندانیان و محکومان (TUHAY-DER) و جمعی از شهروندان روبه‌رو شد.

اویسال در سال ۱۹۹۵ بازداشت و در دادگاه امنیت دولتی خارپت (الازیغ) محاکمه شد. او در سال‌های حبس خود در زندان‌های درسیم، البستان و موش نگهداری می‌شد و آخرین دوره محکومیتش را در زندان تیپ F بولو (استان همجوار آنکارا) سپری کرد.

با وجود پایان مدت محکومیت، هیئت اداری و نظارت زندان آزادی او را به‌مدت یک سال به تعویق انداخته بود.

اویسال در مراسم استقبال با اشاره به هزینه‌هایی که مردم کرد در سال‌های گذشته پرداخته‌اند، گفت: «خواهان پایان یافتن درگیری‌ها و تحقق صلحی شرافتمندانه هستم. بسیاری از دوستان زندانی ما همچنان در زندان به سر می‌برند و هزینه‌های سنگینی پرداخته‌اند. امید ما آزادی همه آنان است.»