حمایت فیلسوف آلمانی از روند صلح و حل مسئله کُرد

به گزارش کردپرس، الکس دمیروویچ فیلسوف، جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز سیاسی آلمانی، به کارزار بین‌المللی حمایت از فراخوان «صلح و جامعه دموکراتیک» که پس از پیام ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ عبدالله اوجالان آغاز شده است، پیوست.

دمیروویچ در پیامی که در چارچوب این کارزار منتشر شد، حمایت خود را از تلاش‌ها برای حل مسالمت‌آمیز مسئله کرد اعلام کرد و گفت: «من از تلاش‌ها برای حل مسالمت‌آمیز و دموکراتیک مسئله کرد حمایت می‌کنم. پایان یافتن هرچه سریع‌تر این درگیری که موجب رنج و درد فراوان شده، یک ضرورت فوری است.»

او همچنین بر لزوم انجام برخی اصلاحات سیاسی در این روند تأکید کرد و افزود: «در این فرآیند، آزادی نمایندگان منتخب کردها در ترکیه که در زندان به سر می‌برند و همچنین تحقق دموکراسی محلی مورد حمایت مردم نیز ضروری است.»

پیش از این نیز شماری از چهره‌های شناخته‌شده فکری و دانشگاهی جهان از این کارزار حمایت کرده بودند. از جمله ادگار مورین فیلسوف فقید فرانسوی، و همچنین جورجیو آگامبن و نانسی فریزر از جمله افرادی هستند که حمایت خود را از این ابتکار اعلام کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، پیام‌های اندیشمندان و روشنفکرانی که در نخستین سالگرد فراخوان «صلح و جامعه دموکراتیک» از این روند حمایت کرده‌اند، پیش‌تر از سوی انتشارات «بلگه» در قالب یک کتاب منتشر شده است.

الکس دمیروویچ کیست؟

الکس دمیروویچ متولد سال ۱۹۵۲، از چهره‌های شناخته‌شده فلسفه، جامعه‌شناسی و نظریه سیاسی در آلمان و از نمایندگان برجسته سنت فکری مکتب فرانکفورت به شمار می‌رود. حوزه‌های اصلی فعالیت او شامل نظریه انتقادی، مارکسیسم، نظریه دموکراسی، نظریه دولت و نقد سرمایه‌داری است.

او که در خانواده‌ای کارگری متولد شده، تحصیلات دکترای خود را در زمینه زیبایی‌شناسی مارکسیستی به پایان رساند و در سال ۱۹۹۲ با پژوهشی درباره تحولات مکتب فرانکفورت پس از جنگ جهانی دوم، جایگاه علمی خود را تثبیت کرد.

دمیروویچ سال‌ها در مؤسسه پژوهش‌های اجتماعی فرانکفورت فعالیت داشته و سپس به عنوان استاد دانشگاه گوته فرانکفورت مشغول به کار شده است. او به‌ویژه به دلیل پژوهش‌هایش درباره نظریه دولت نیکوس پولانزاس و همچنین نقش‌آفرینی در توسعه نظریه انتقادی معاصر شناخته می‌شود و امروزه از تأثیرگذارترین چهره‌های جریان چپ و نظریه انتقادی در آلمان به شمار می‌رود.