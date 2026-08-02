«قربان رضایی» را به عنوان شهید معرفی کنید

به گزارش خبرنگار کردپرس، نشست شورای توسعه سمن های شهرستان قروه ظهر امروز یکشنبه در حالی برگزار شد که بیشتر سمن ها خواستار شفاف سازی و پیگیری اتفاقات اخیری که در سطح شهرستان رخ داده، شدند. یکی از این موارد مربوط به جان فدایی «قربان رضایی» نان آور دو خانواده بود که برای نجات دو دختربچه اهل شهرستان سنقر استان کرمانشاه در چشمه باباگرگر از جان خودش گذشت و آنان را نجات داد.

در همین زمینه «صادق حسین زاده» نماینده سمن های شهرستان قروه خطاب به مسئولان خواستار رسیدگی به وضعیت باباگرگر و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی شد و گفت که شهید شناختن «قربان رضایی» کمترین کاری است که می توان در حق خانواده اش که حالا هیچ منبع درآمدی هم ندارند، کرد.

او همچنین خواستار پیگیری حق و حقوق خانواده اش شد و تأکید کرد که «هر ساله باباگرگر حادثه غرق شدگی دارد و هرسال مدیران امر وعده ساماندهی می دهند اما هیچ اقدام مؤثری را انجام نمی دهند لذا بهتر است یک بار برای همیشه تکلیف این مجموعه مشخص شده و جلوی تکرار کشته شدن های بعدی را بگیرند».

«حسین زاده» شفافیت در امور و پیگیری اتفاقات رخ داده دیگر همانند مرگ یک کودک در استخر و همین طور مرگ یک معلول ذهنی در یکی از مراکز معلولان در شهرستان را ضروری دانست و بر بازخواست عوامل مقصر تأکید داشت. /