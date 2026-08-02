«قربان رضایی» را به عنوان شهید معرفی کنید

در همین زمینه «صادق حسین زاده» نماینده سمن های شهرستان قروه خطاب به مسئولان خواستار رسیدگی به وضعیت باباگرگر و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی شد و گفت که شهید شناختن «قربان رضایی» کمترین کاری است که می توان در حق خانواده اش که حالا هیچ منبع درآمدی هم ندارند، کرد.
او همچنین خواستار پیگیری حق و حقوق خانواده اش شد و تأکید کرد که «هر ساله باباگرگر حادثه غرق شدگی دارد و هرسال مدیران امر وعده ساماندهی می دهند اما هیچ اقدام مؤثری را انجام نمی دهند لذا بهتر است یک بار برای همیشه تکلیف این مجموعه مشخص شده و جلوی تکرار کشته شدن های بعدی را بگیرند».
«حسین زاده» شفافیت در امور و پیگیری اتفاقات رخ داده دیگر همانند مرگ یک کودک در استخر و همین طور مرگ یک معلول ذهنی در یکی از مراکز معلولان در شهرستان را ضروری دانست و بر بازخواست عوامل مقصر تأکید داشت. /
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