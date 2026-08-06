۱۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۶

قاتل ٣ نفر در میاندوآب بخشیده شد

قاتل ٣ نفر در میاندوآب بخشیده شد

سرویس آذربایجان غربی- رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: تعداد پرونده‌های سازش قتل عمد در استان از اول سال جاری به تعداد ۱۸ فقره رسید.

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی با اعلام این خبر افزود: محکوم به قصاص نفس، زندانی به نام ب_ ق که به جرم قتل ۳ نفر بیش از سه سال در زندان میاندوآب در بازداشت بوده با تلاش امام جمعه این شهرستان،مقامات قضایی، مددکاران زندان و هسته های جهادی بخشایش از قصاص نفس رهایی و حیاتی دوباره یافت.

وی ادامه داد: تلاش‌ها در حصول این سازش و اخذ رضایت از اولیای دم منجر شد تا این پرونده با سازش خاتمه یابد و کینه و کدورت طرفین در همین جا پایان پذیرد.

رئیس کل دادگستری استان با تحسین روحیه بلند و معنوی اولیای دم گفت: عمل به سنت الهی سازش جامعه را به سمت صلح و دوستی سوق می‌دهد و کینه و دشمنی را از بین می‌برد و امید است این رفتارهای دینی که برگرفته از شعائر ارزشمند دین مبین اسلام است هر چه بیشتر در بین مردم نهادینه شود.

کد مطلب 2797995

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