قاتل ٣ نفر در میاندوآب بخشیده شد

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی با اعلام این خبر افزود: محکوم به قصاص نفس، زندانی به نام ب_ ق که به جرم قتل ۳ نفر بیش از سه سال در زندان میاندوآب در بازداشت بوده با تلاش امام جمعه این شهرستان،مقامات قضایی، مددکاران زندان و هسته های جهادی بخشایش از قصاص نفس رهایی و حیاتی دوباره یافت.

وی ادامه داد: تلاش‌ها در حصول این سازش و اخذ رضایت از اولیای دم منجر شد تا این پرونده با سازش خاتمه یابد و کینه و کدورت طرفین در همین جا پایان پذیرد.

رئیس کل دادگستری استان با تحسین روحیه بلند و معنوی اولیای دم گفت: عمل به سنت الهی سازش جامعه را به سمت صلح و دوستی سوق می‌دهد و کینه و دشمنی را از بین می‌برد و امید است این رفتارهای دینی که برگرفته از شعائر ارزشمند دین مبین اسلام است هر چه بیشتر در بین مردم نهادینه شود.