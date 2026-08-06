دیدار وزرای خارجه ترکیه و سوریه در آنکارا + فیلم

به گزارش کردپرس، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در آنکارا با اسعد حسن شیبانی، وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه، دیدار کرد.

وزارت امور خارجه ترکیه جزئیاتی درباره محورهای گفت‌وگوی دو طرف منتشر نکرد، اما فیدان و شیبانی پس از این دیدار در یک نشست خبری مشترک حضور یافتند.

فیدان در این نشست با اشاره به حملات اسرائیل به خاک سوریه گفت: «حملاتی که حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه را هدف قرار می‌دهند، یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها علیه ثبات این کشور به شمار می‌روند.»

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین به ادامه جنگ در غزه پرداخت و گفت تداوم حملات اسرائیل باوجود توافق بر سر طرح صلح غزه، بار دیگر نشان می‌دهد بنیامین نتانیاهو خواهان صلح نیست.

او افزود: «می‌بینیم که دولت نتانیاهو اقدامات خشونت‌آمیز خود را در کرانه باختری و قدس نیز تشدید کرده است.»