رمزی کارتال: روند صلح و جامعه دموکراتیک به نتیجه خواهد رسید

به گزارش کردپرس، رمزی کارتال، رئیس مشترک کنگرهگل، در نشست مردمی برگزارشده در ایالت فورآرلبرگ اتریش، به بررسی تحولات جاری در خاورمیانه و روند جدید حل مسئله کُرد پرداخت.
کارتال با اشاره به تغییرات گسترده در منطقه گفت: «امروز خاورمیانه در حال بازطراحی است و در چنین شرایطی، مردم کُرد بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همبستگی و صلح نیاز دارند.»
او با تأکید بر اهمیت «سیاست راه سوم» برای کردها، مدعی شد که یکی از اهداف اصلی قدرتهای هژمونیک، جدا کردن کردستان سوریه از جنبش آزادیخواهی کُرد و سیاست کُردی بوده است. او افزود: «مقاومت مردم کردستان سوریه و کردهای سراسر جهان این طرحها را ناکام گذاشت. قدرتهای جهانی امروز میبینند که کردها همچنان پابرجا هستند.»
رئیس مشترک کنگرهگل همچنین با اشاره به تحولات سیاسی سالهای اخیر گفت: «کردها دیگر کردهای گذشته نیستند. امروز به سطحی از سازمانیافتگی و توان سیاسی رسیدهاند که میتوانند بر روند تحولات تأثیر بگذارند و در معادلات منطقهای نقشآفرینی کنند.»
کارتال در بخش دیگری از سخنانش به روند «صلح و جامعه دموکراتیک» اشاره کرد و اظهار داشت: «روندی که عبدالله اوجالان آغاز کرده است ادامه خواهد یافت و به موفقیت خواهد رسید. دولت نیز به خوبی میداند که شکست این روند چه پیامدهایی برای ترکیه خواهد داشت.»
او تأکید کرد که برای تداوم و نهادینه شدن این روند، اصلاحات حقوقی و قانونی ضروری است. به گفته او، گذار از مبارزه مسلحانه به عرصه سیاست نیازمند ایجاد زیرساختهای حقوقی و تضمینهای قانونی است.
کارتال افزود: «برای موفقیت این روند باید زمینه قانونی لازم فراهم شود تا فعالیت سیاسی جایگزین شیوههای پیشین شود. همچنین لازم است این روند به ضمانتهای قانونی و قانون اساسی متکی باشد و صرفاً وابسته به اراده افراد یا شرایط مقطعی نباشد.»
او در ادامه با اشاره به بحثهای مطرحشده در فضای سیاسی ترکیه گفت که احتمال دارد پیش از تعطیلات مجلس، برخی لوایح و اصلاحات مرتبط با روند صلح در دستور کار قرار گیرد، اما تاکنون دولت هیچ طرح مشخص و رسمی در این زمینه ارائه نکرده است.
رئیس مشترک کنگرهگل همچنین به سیاستهای امنیتی و برخورد با جنبش کُردی پرداخت و مدعی شد که طی سالهای گذشته سیاست «جرمانگاری» علیه کردها در سطح بینالمللی دنبال شده است.
او گفت: «هدف از تروریستی معرفی کردن PKK تنها خود این سازمان نبود. هدف اصلی، جرمانگاری جنبش کُردی و تنها گذاشتن مردم کُرد در برابر سیاستهای دولت ترکیه بود.»
کارتال در پایان بار دیگر بر ضرورت حفظ وحدت داخلی کردها و حمایت از روند صلح تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که روند «صلح و جامعه دموکراتیک» به راهحلی پایدار برای مسئله کُرد و ایجاد ثبات در منطقه منجر شود.
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