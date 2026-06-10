به گزارش کردپرس، در حالی که بحران رهبری در حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) وارد مرحله تازه‌ای شده است، کمال قلیچداراوغلو شورای اجرایی مرکزی خودش را با محوریت بررسی اخراج نمایندگان و اعضای منتقد تشکیل می‌دهد. منابع نزدیک به مدیریت جدید می‌گویند اولویت اصلی این نشست، بررسی وضعیت نمایندگان مجلس و آغاز روندهای انضباطی خواهد بود.

کمال قلیچداراوغلو، که پس از حکم «بطلان مطلق» کنگره سی‌وهشتم حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) بار دیگر بر کرسی رهبری حزب نشسته است، امروز ریاست نشست شورای اجرایی مرکزی حزب را در ساختمان مرکزی حزب بر عهده خواهد داشت؛ نشستی که مهم‌ترین دستور کار آن بررسی بحران اخیر فراکسیون پارلمانی و احتمال اخراج برخی نمایندگان و اعضای حزب اعلام شده است.

این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که تنش میان جناح نزدیک به قلیچداراوغلو و حامیان اوزگور اوزل رهبر منتخب و مخلوع این حزب در روزهای گذشته به اوج رسیده و اختلافات داخلی حزب وارد مرحله‌ای بی‌سابقه شده است. به گفته نزدیکان قلیچداراوغلو، در جلسه امروز تمامی ابعاد بحران نشست فراکسیون پارلمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و احتمال ارجاع برخی نمایندگان و اعضا به نهادهای انضباطی حزب وجود دارد. منابع نزدیک به مدیریت جدید حزب تأکید کرده‌اند که شورای اجرایی مرکزی اختیار مستقیم ارجاع نمایندگان مجلس به روندهای انضباطی را در اختیار دارد.

بر اساس گزارش‌ها، در دستور کار نشست همچنین نامه‌ای از سوی شورای عالی انضباطی حزب قرار دارد که خواستار بی‌اعتبار اعلام شدن تمامی احکام اخراج صادرشده پس از کنگره ۴ و ۵ نوامبر ۲۰۲۳ شده است. علاوه بر این، موضوع برخورد با اعضایی که از سوی مدیریت فعلی به «تخلفات حزبی» متهم شده‌اند نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.

روزنامه جمهوریت به نقل از منابع نزدیک به قلیچداراوغلو اعلام کرد که به‌ویژه درباره برخی چهره‌هایی که در جریان تنش‌های مقابل مجلس و درگیری‌های لفظی میان هواداران دو جناح نقش داشته‌اند، احتمال آغاز روند انضباطی وجود دارد. این منابع با انتقاد از رفتار برخی اعضا گفته‌اند افرادی که به دبیرکل حزب توهین کرده‌اند، نمی‌توانند بدون پاسخگویی در ساختار حزب باقی بمانند.

نشست امروز سومین جلسه شورای اجرایی مرکزی حزب طی تنها هشت روز گذشته است. قلیچداراوغلو پس از بازگشت به رهبری حزب، ابتدا در دوم ژوئن ترکیب جدید شورای اجرایی مرکزی حزب را تعیین کرد و پس از آن نیز یک نشست دیگر در پنجم ژوئن برگزار شد. اکنون سومین جلسه در حالی تشکیل می‌شود که بحران رهبری و اختلافات درون‌حزبی همچنان ادامه دارد.

همزمان اعلام شده است که روز پنج‌شنبه نیز نخستین نشست شورای حزب (PM) با ریاست قلیچداراوغلو برگزار خواهد شد. در این نشست اعضای شورای حزب که در کنگره سی‌وهفتم انتخاب شده بودند، پس از حکم دادگاه برای نخستین بار گرد هم خواهند آمد. گزارش‌ها حاکی است که برخی چهره‌های نزدیک به اوزگور اوزل نیز در این نشست حضور خواهند داشت.

به نظر می رسد منازعه قدرت در CHP از سطح اختلافات سیاسی فراتر رفته و اکنون به مرحله برخوردهای تشکیلاتی و احتمال اخراج اعضا و نمایندگان رسیده است؛ موضوعی که می‌تواند شکاف در بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون دولت ترکیه را عمیق‌تر از گذشته کند.