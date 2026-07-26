تصاویر زیبای برداشت اسطوخودوس در دارنده کردستان ترکیه

به گزارش کردپرس، برداشت اسطوخودوس در شهرستان دارنده استان مالاتیا آغاز شد. کشت این گیاه مقاوم به خشکسالی که به‌عنوان محصولی جایگزین برای زردآلو در منطقه توسعه یافته، علاوه بر ایجاد درآمد، به افزایش تنوع کشاورزی و جذب گردشگران کمک کرده است.

بنا بر گزارش آناتولی کُردی، فصل برداشت اسطوخودوس در شهرستان دارنده استان مالاتیا آغاز شد. سطح زیر کشت این گیاه امسال به سه هزار متر مربع افزایش یافته است.

کشت اسطوخودوس شش سال پیش به‌صورت آزمایشی از سوی بنیاد سید عثمان خلوصی افندی در محله یوکاری‌اولوپینار آغاز شد و به‌تدریج به یکی از فعالیت‌های کشاورزی مورد توجه در این شهرستان تبدیل شد.

اسطوخودوس به دلیل مقاومت در برابر خشکسالی و امکان تولید محصولات دارای ارزش افزوده، به‌عنوان جایگزینی برای زردآلو در منطقه کشت می‌شود.

بخشی از محصول برداشت‌شده پس از خشک شدن با گیاهان مختلف ترکیب و به‌عنوان محصولی طبیعی برای فروش عرضه می‌شود.

مزارع اسطوخودوس در فصل برداشت با رنگ بنفش خود، توجه گردشگران و علاقه‌مندان به عکاسی را نیز جلب می‌کنند.

بنیاد سید عثمان خلوصی افندی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد هدف این طرح، گسترش کشت محصولات جایگزین زردآلو است.

در این اطلاعیه آمده است: «تبدیل اسطوخودوس به محصولاتی با ارزش افزوده بالا، ضمن کمک به اقتصاد منطقه، الگوی درآمدی متفاوتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد.»

درآمد حاصل از محصولات اسطوخودوس در سال جاری برای فعالیت‌های حمایتی و اجتماعی این بنیاد هزینه خواهد شد. همچنین این طرح، الگویی برای کشاورزان جوان به شمار می‌رود و به افزایش تنوع محصولات کشاورزی منطقه کمک می‌کند.