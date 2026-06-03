به گزارش کردپرس، اوزگور اوزل رهبر (برکنار شده) حزب جمهوریخواه خلق (CHP) در تازهترین اظهارات خود درباره بحران داخلی این حزب، مدعی شد در دوران حبس اکرم اماماوغلو شهردار در بند استانبول، به او پیشنهاد شده بود برای کنار زدن اوزگور اوزل، رهبری حزب را بر عهده بگیرد. اوزل همچنین با تأکید بر ضرورت برگزاری کنگره، هشدار داد که نادیده گرفتن خواست بدنه اجتماعی CHP میتواند به بحرانی عمیقتر در این حزب منجر شود.
اوزل در تازهترین اظهارات خود درباره بحران داخلی این حزب، مدعی شد در دوران بازداشت اکرم اماماوغلو، به او پیشنهاد شده بود برای کنار زدن اوزگور اوزل، رهبری حزب را بر عهده بگیرد. اوزل همچنین با تأکید بر ضرورت برگزاری کنگره، هشدار داد که نادیده گرفتن خواست بدنه اجتماعی CHP میتواند به بحرانی عمیقتر در این حزب منجر شود.
بنا بر گزارش روزنامه جمهوریت اوزل در دیدار با خبرنگاران در پارلمان ترکیه، بار دیگر به مناقشه بر سر پرونده ابطال کنگره حزب پرداخت و بر لزوم برگزاری هرچه سریعتر کنگره تأکید کرد.
اوزل با اشاره به مخالفت جریان نزدیک به کمال قلیچداراوغلو با برگزاری کنگره گفت راههای مختلفی برای پایان دادن به این بحران وجود دارد و اگر اراده سیاسی لازم وجود داشته باشد، میتوان به سرعت به سوی برگزاری کنگره رفت.
وی با انتقاد از آنچه هماهنگی میان «مدیریت ناشی از حکم ابطال» و دولت توصیف کرد، گفت: «دولت میگوید هیچ دخالتی در این پرونده ندارد، اما همزمان وزارت دادگستری از این روند دفاع میکند. اگر واقعاً ارادهای برای حل بحران وجود دارد، راه آن برگزاری کنگره است.»
رهبر برکنار شده CHP همچنین با اشاره به روند رسیدگی قضایی به پرونده کنگره، خواستار اعلام هرچه سریعتر رأی دیوان عالی کشور شد.
اوزل در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر نقش افکار عمومی در تحولات سیاسی گفت: «نمیتوان برخلاف خواست جامعه سیاستورزی کرد. پیش از برگزاری کنگره هم گفته بودم مشکل CHP تلاش برای انجام کاری برخلاف خواست بدنه اجتماعی است. در نهایت این افکار عمومی و خیابان است که پیروز میشود. کسی که مقابل جریان جامعه بایستد، بازنده خواهد بود.»
روایت اوزل از گفتوگو با قلیچداراوغلو
رهبر CHP همچنین جزئیاتی از گفتوگوهای خود با کمال قلیچداراوغلو پس از شکست انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۳ را فاش کرد.
او گفت پس از انتخابات به قلیچداراوغلو پیشنهاد کرده بود هرچه سریعتر کنگره حزب برگزار شود و مسیر تغییر در CHP باز شود. به گفته اوزل، قلیچداراوغلو در آن زمان تصور روشنی از میزان نارضایتی در بدنه حزب نداشت.
اوزل افزود: «آن زمان به آقای قلیچداراوغلو گفتم اگر اعلام کنید نامزد ریاست حزب نخواهید شد و راه را برای تغییر باز کنید، من هم تا پنج سال نامزد هیچ سمتی نمیشوم و در کنار شما خواهم بود. اما هشدار دادم اگر تغییر رخ ندهد، حزب با بحران روبهرو خواهد شد.»
ادعای جنجالی درباره اماماوغلو
اوزل در جنجالیترین بخش سخنانش، به وضعیت اکرم اماماوغلو، شهردار تعلیقشده استانبول، پرداخت.
او مدعی شد در دورهای که اماماوغلو در زندان به سر میبرد، برخی افراد تلاش کردند میان او و رهبری فعلی حزب شکاف ایجاد کنند.
رهبر CHP گفت: «بارها به اکرم اماماوغلو پیشنهاد شد که با کنار گذاشتن اوزگور اوزل، با کمال قلیچداراوغلو متحد شود. حتی زمانی که در زندان بود، به او پیشنهاد ریاست حزب داده شد.»
اوزل همچنین از برخی چهرههای نزدیک به مدیریت جدید ناشی از حکم «ابطال مطلق» انتقاد کرد و گفت در حالی که هنگام بازداشت اماماوغلو از او حمایت میکردند، اکنون همان افراد روایتهای رسانههای نزدیک به دولت را علیه او تکرار میکنند.
هشدار درباره آینده حزب جمهوریخواه خلق
رهبر برکنار شده حزب جمهوریخواه خلق هشدار داد که ادامه وضعیت فعلی و بیتوجهی به خواست هواداران برای برگزاری کنگره، میتواند شکاف درون حزب را عمیقتر کند.
او گفت: «برخی تصور میکردند اعتراضها در ایام عید فروکش میکند، اما امروز خشم و نارضایتی در میان هواداران حزب حتی بیشتر شده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، زخمهایی ایجاد خواهد شد که ترمیم آنها بسیار دشوار خواهد بود.»
گفتنی است بحران داخلی CHP پس از رأی دادگاه درباره پرونده موسوم به «ابطال مطلق کنگره» وارد مرحله تازهای شده است. این پرونده به کنگره سیوهشتم حزب در سال ۲۰۲۳ بازمیگردد؛ کنگرهای که در آن اوزگور اوزل با شکست کمال قلیچداراوغلو به ریاست حزب رسید. از آن زمان تاکنون، اختلاف میان دو جناح اصلی حزب به یکی از مهمترین موضوعات سیاست داخلی ترکیه تبدیل شده است.
نظر شما