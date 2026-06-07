کورتولموش: هیچ مانع قانونی برای سخنرانی قلیچداراوغلو در نشست فراکسیون CHP وجود ندارد

به گزارش کردپرس، در حالی که بحث‌ها درباره وضعیت مدیریتی حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) ادامه دارد، گزارش‌ها حاکی از آن است که کمال قلیچداراوغلو، که پس از رأی بطلان کنگره این حزب به عنوان رئیس این حزب معرفی شده، قرار است روز سه‌شنبه ۹ ژوئن در نشست فراکسیون پارلمانی CHP سخنرانی کند.

نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، در واکنش به انتقادها و مباحث مطرح‌شده پیرامون این موضوع، اعلام کرد که از نظر قانونی هیچ مانعی برای حضور و سخنرانی قلیچداراوغلو در نشست فراکسیون حزب وجود ندارد.

کورتولموش گفت: «مقررات قانونی در این زمینه روشن است. رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق می‌تواند در نشست فراکسیون پارلمانی حزب خود سخنرانی کند و هیچ ماده قانونی برای جلوگیری از این موضوع وجود ندارد. ما نیز موظف هستیم بر اساس قوانین موجود عمل کنیم.»