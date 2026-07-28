شلوار بگ در سال‌ های اخیر به یکی از محبوب‌ ترین و ترند ترین مدل‌ های شلوار تبدیل شده است. طراحی این شلوار به‌گونه‌ ای است که از قسمت ران تا زانو فرمی آزاد و گشاد دارد و در بسیاری از مدل‌ ها، این حالت تا پایین پا نیز ادامه پیدا می‌ کند. همین طراحی راحت و آزاد باعث شده است شلوار بگ در میان افراد با سلیقه‌ های مختلف جایگاه ویژه‌ ای پیدا کند.

اگر این سؤال برایتان پیش آمده که شلوار بگ چیست؟ باید گفت این مدل شلوار محدود به گروه سنی خاصی نیست و تقریباً برای همه افراد قابل استفاده است. از استایل روزمره گرفته تا دورهمی‌ های دوستانه و حتی برخی موقعیت‌ های رسمی، شلوار بگ دخترانه و پسرانه می‌ تواند انتخاب مناسبی باشد.

این شلوار در جنس‌ ها و مدل‌ های متنوعی تولید می‌ شود و هر فرد می‌ تواند متناسب با فرم بدن، سلیقه و نیاز خود گزینه مناسبی را انتخاب کند. برای مشاهده مدل‌ های متنوع شلوار بگ دخترانه و پسرانه ، می‌ توانید نگاهی به فروشگاه‌ های اینترنتی بندازید و گزینه‌ های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنید. در ادامه این مقاله با انواع شلوار بگ دخترانه ، جنس‌ های مختلف آن و نحوه صحیح نگهداری از این شلوار آشنا خواهیم شد.

انواع شلوار بگ چیست؟

شلوار بگ جین کلاسیک

اگر به دنبال یک استایل روزمره یا کژوال هستید، شلوار بگ جین کلاسیک یکی از بهترین انتخاب‌ ها محسوب می‌ شود. این مدل معمولاً از پارچه جین ضخیم تولید می‌ شود و برای فصل‌ های بهار، پاییز و روزهای خنک سال گزینه مناسبی است. همچنین می‌ توان آن را با کت جین یا تیشرت‌ های ساده ست کرد.

شلوار بگ جین زاپ‌ دار

این مدل به دلیل وجود پارگی یا ساییدگی روی قسمت زانو یا ران، بیشتر مورد توجه نوجوانان و جوانان قرار گرفته است. شلوار بگ زاپ‌ دار معمولاً از جین نیمه‌ ضخیم و بادوام تولید می‌ شود و برای دورهمی‌ های دوستانه، تولد یا استایل‌ های خیابانی انتخاب مناسبی به شمار می‌ رود.

شلوار بگ کارگو

یکی از پر طرفدارترین مدل‌ های شلوار بگ، مدل کارگو است. این شلوار علاوه بر فرم آزاد، دارای جیب‌ های بزرگ در کناره‌ هاست و معمولاً از پارچه‌ های کتان یا نخ مقاوم تولید می‌ شود. شلوار بگ کارگو برای استفاده روزمره، طبیعت‌ گردی و استایل‌ های اسپرت کاربرد زیادی دارد.

شلوار بگ دمپا گشاد

اگر قصد دارید در مهمانی، تولد یا کنسرت استایلی متفاوت داشته باشید، شلوار بگ دمپا گشاد می‌ تواند انتخاب مناسبی باشد. این مدل معمولاً از پارچه کرپ یا جین کشی تولید می‌ شود و به دلیل فرم خاص خود، جلوه متفاوتی به استایل می‌ دهد.

شلوار بگ فاق کوتاه

علاقه‌ مندان به استایل‌ های دهه ۹۰ معمولاً شلوار بگ فاق کوتاه را انتخاب می‌ کنند. این مدل اغلب از جین سبک یا پارچه‌ های نخی تولید شده و در کنار تیشرت‌ های اورسایز یا تاپ‌ های بلند، ترکیب جذابی ایجاد می‌ کند.

شلوار بگ کوتاه

شلوار بگ کوتاه نیز یکی دیگر از مدل‌ های محبوب است که معمولاً از پارچه جین یا کتان دوخته می‌ شود. این مدل برای استفاده روزمره، دانشگاه یا پیاده‌ روی مناسب بوده و می‌ توان آن را با نیم‌ بوت، کتانی یا صندل ست کرد.

شلوار بگ دورنگ

اگر به دنبال استایلی متفاوت و خلاقانه هستید، شلوار بگ دورنگ می‌ تواند گزینه جذابی باشد. بهتر است این مدل را با بلوز یا تیشرتی ساده و با رنگ‌ های خنثی ست کنید تا جلوه شلوار بیشتر دیده شود. این مدل معمولاً در جنس‌ های جین و کتان تولید می‌ شود.

شلوارهای بگ از چه جنس‌ هایی تولید می‌ شوند؟

پیش از خرید شلوار بگ، بهتر است به جنس پارچه آن توجه کنید؛ زیرا راحتی، دوام و کاربرد شلوار تا حد زیادی به جنس آن بستگی دارد.

جنس پنبه‌ ای: پارچه پنبه‌ ای سبک، نرم و راحت است و برای استفاده روزمره انتخاب مناسبی محسوب می‌ شود.

جنس کتان: شلوار بگ کتان به دلیل تنفس‌ پذیری بالا، گزینه‌ ای مناسب برای فصل‌ های گرم سال است و کیفیت و دوام خوبی نیز دارد.

جنس جین: جین یکی از مقاوم‌ ترین پارچه‌ ها برای تولید شلوار بگ است و به دلیل دوام بالا، برای استفاده طولانی‌ مدت گزینه مناسبی به شمار می‌ رود.

جنس ریون: پارچه ریون بافتی نرم و لطیف دارد و به دلیل سبکی، برای استفاده روزمره، پیاده‌ روی و استایل‌ های راحت انتخاب خوبی است.

نحوه صحیح شستن شلوار بگ

رعایت روش صحیح شستشو، نقش مهمی در افزایش عمر شلوار بگ دارد. اگر می‌ خواهید شلوار شما برای مدت طولانی ظاهر اولیه خود را حفظ کند، بهتر است نکات زیر را رعایت کنید.

شستشو با آب سرد: بهتر است شلوار بگ را با آب سرد بشویید تا از تغییر رنگ، آب‌ رفتگی و ایجاد چروک جلوگیری شود.

خشک کردن به‌ صورت آویزان: پس از شستشو، از مچاله کردن شلوار خودداری کنید. آویزان کردن شلوار بهترین روش برای خشک شدن و حفظ فرم آن است.

اتو با حرارت کم: در صورت نیاز به اتوکشی، از حرارت پایین استفاده کنید تا به بافت پارچه آسیب نرسد؛ به‌ ویژه اگر شلوار از پارچه‌ های حساس تولید شده باشد.