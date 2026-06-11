قلیچداراوغلو خواستار دفتر اوزگور اوزل در پارلمان شد

به گزارش کردپرس، اختلافات در حزب جمهوریخواه خلق ترکیه (CHP) پس از حکم دادگاه درباره رهبری حزب وارد مرحله تازهای شده است. در جدیدترین تحول، کمال قلیچداراوغلو که بر اساس حکم دادگاه به ریاست حزب بازگشته است، از ریاست مجلس ملی ترکیه خواسته دفتر کاری مورد استفاده اوزگور اوزل در ساختمان پارلمان تخلیه و به وی اختصاص داده شود.
بر اساس گزارش رسانههای ترکیه، قلیچداراوغلو این درخواست را از طریق مشاوران و نزدیکان خود در قالب یک نامه رسمی به ریاست مجلس ارائه کرده است. در این درخواست، وی خواستار واگذاری دفتر پارلمانیای شده که در حال حاضر در اختیار اوزگور اوزل قرار دارد.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که مناقشه میان دو جناح رقیب در CHP همچنان ادامه دارد و هر دو طرف خود را نماینده مشروع رهبری حزب میدانند.
قلیچداراوغلو پیش از این نیز در دو درخواست جداگانه به استانداری آنکارا، خواستار تخلیه ساختمان مرکزی حزب جمهوریخواه خلق شده بود. به دنبال این درخواستها، ساختمان مرکزی حزب شاهد تنشها و مداخلات امنیتی بود و در نهایت بخشی از امکانات آن در اختیار تیم نزدیک به قلیچداراوغلو قرار گرفت.
همچنین گزارش شده است که قلیچداراوغلو هفته گذشته درخواست دیگری نیز به ریاست مجلس ارائه کرده و خواستار ابطال رأیگیری مربوط به انتخاب اوزگور اوزل به عنوان رئیس فراکسیون پارلمانی CHP شده است.
تا زمان انتشار این خبر، نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، هنوز پاسخی رسمی به درخواستهای قلیچداراوغلو نداده است. با این حال رسانههای ترکیه گزارش دادهاند که انتظار میرود در روزهای آینده درباره این درخواستها تصمیمگیری شود.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که بحران رهبری در بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه وارد مرحلهای کمسابقه شده و همزمان با استعفای گسترده اعضای شورای حزب و بحث بر سر برگزاری کنگره فوقالعاده، تنشهای داخلی در CHP بیش از پیش افزایش یافته است.
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