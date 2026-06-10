قلیچداراوغلو درخواست اخراج ۹ نماینده نزدیک به اوزگور اوزل را به شورای انضباطی CHP داد

به گزارش کردپرس، کمال قلیچداراوغلو رهبری جدید و انتصابی حزب جمهوریخواه خلق (CHP) نام ۹ نماینده مجلس از جمله علی ماهر باشاریر، ولی آغبابا و گوخان گونایدین را با درخواست اخراج از حزب به شورای عالی انضباطی ارجاع داد.
بر اساس اعلام مدیریت حزب، انصار آیتکین، علی ماهر باشاریر، گوکان گونایدین، نورحیات قاییشاوغلو، اوزگور کارابات، امید آکدوغان، ولی آغبابا، توران تاشکین اوزر و برهانالدین بولوت به دلیل آنچه «تخلفات حزبی» عنوان شده، به شورای عالی انضباطی معرفی شدهاند.
این نمایندگان از چهرههای نزدیک به اوزگور اوزل، رهبر برکنار شده CHP، به شمار میروند و در هفتههای اخیر از مخالفان اصلی بازگشت قلیچداراوغلو به ریاست حزب بودهاند.
ارجاع این ۹ نماینده به شورای انضباطی در حالی صورت میگیرد که تنش میان جناح حامی کمال قلیچداراوغلو و حامیان اوزگور اوزل پس از تصمیم دادگاه درباره کنگره حزب به اوج رسیده و اختلافات داخلی CHP وارد مرحلهای تازه شده است.
در صورت تأیید درخواست رهبری حزب از سوی شورای انضباطی، این نمایندگان با خطر اخراج از حزب جمهوریخواه خلق روبهرو خواهند شد؛ اقدامی که میتواند بحران رهبری و شکاف در صفوف اصلیترین حزب اپوزیسیون ترکیه را بیش از پیش عمیق کند.
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