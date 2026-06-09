به گزارش کردپرس، اوزگور اوزل، رئیس برکنار شده حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، در ادامه کشمکشهای داخلی این حزب پس از حکم «بطلان مطلق» کنگره، اعلام کرد که در نشست فراکسیون پارلمانی حزب شخصاً سخنرانی خواهد کرد و از کمال قلیچداراوغلو خواست از تشدید اختلافات درونحزبی خودداری کند.
اوزگور اوزل پس از پایان نشست هیئت اجرایی مرکزی حزب جمهوریخواه خلق، در جمع خبرنگاران درباره تحولات اخیر این حزب و نشست پیشروی فراکسیون پارلمانی سخن گفت.
او با اشاره به نشست فراکسیون CHP که قرار است ۹ ژوئن برگزار شود، اعلام کرد که خود در این نشست سخنرانی خواهد کرد و تأکید کرد: «واگذاری آن تریبون به فردی که از طریق انتصاب به این جایگاه رسیده و نه از طریق رأی اعضا، برای ما قابل قبول نیست.»
اوزل با انتقاد از روندی که پس از صدور حکم بطلان نتیجه انتخابات سیوهشتمین کنگره حزب آغاز شده، گفت در حالی که بسیاری از اعضا و نمایندگان خواهان برگزاری کنگره جدید هستند، برخی تلاش میکنند بدون مراجعه به آرای حزبی، اداره حزب را در دست بگیرند. او افزود: «همه از ضرورت برگزاری کنگره سخن میگویند، اما همزمان میخواهند حزب را مدیریت کنند.»
رئیس برکنار شده CHP همچنین مدعی شد تلاشهایی برای برگزاری نشستی تحت عنوان فراکسیون پارلمانی در جریان است که از نظر او مشروعیت لازم را ندارد. به گفته او، نشست رسمی فراکسیون با درخواست معاون رئیس فراکسیون برگزار خواهد شد و وی در آن سخنرانی خواهد کرد. او اعلام کرد که در این نشست یاد و خاطره فرید زِیرک را نیز گرامی خواهد داشت.
اوزل در بخش دیگری از سخنان خود، کمال قلیچداراوغلو را به خویشتنداری دعوت کرد و گفت اگر او قصد بازگشت به رهبری حزب را دارد، باید ابتدا درخواست برگزاری کنگره فوقالعاده را که به گفته او با حمایت نزدیک به هزار امضا ارائه شده، در دستور کار قرار دهد و سپس در آن کنگره نامزد شود.
او در ادامه تأکید کرد: «اگر کمال قلیچداراوغلو از طریق رأی کنگره به رهبری حزب انتخاب شود، همه نمایندگان CHP از او استقبال خواهند کرد؛ اما واگذاری تریبون حزب به فردی که از طریق حکم قضایی و انتصاب به این جایگاه رسیده، امکانپذیر نیست.»
اوزل همچنین از قلیچداراوغلو خواست از اقداماتی که میتواند هواداران حزب را در برابر یکدیگر قرار دهد پرهیز کند و افزود: «انتظار میرود این بار رفتاری در شأن حزب و میلیونها نفری که سالها به او اعتماد کردهاند، از خود نشان دهد.»
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