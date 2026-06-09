قلیچداراوغلو: می خواهم یک تمیزکاری راه بیاندازم و حزب را از عناصر آلوده پاک کنم

به گزارش کردپرس، کمال قلیچداراوغلو رئیس انتصابی حزب جمهوریخواه خلق (CHP) که پس از رأی بطلان کنگره حزب دادگاه بار دیگر به ریاست حزب جمهوریخواه خلق بازگشته است، در سخنانی تند در مقر مرکزی حزب، از آغاز روند «پاکسازی» درونحزبی خبر داد و تأکید کرد هر فردی که در فساد، خرید و فروش رأی یا تخلفات مرتبط با کنگره حزب نقش داشته باشد، جایی در CHP نخواهد داشت.
تنشها زمانی آغاز شد که هم قلیچداراوغلو و هم اوزگور اوزل اعلام کردند قصد دارند نشست فراکسیون حزب را برگزار کنند. این اختلاف به پارلمان نیز کشیده شد و در نهایت دو طرف تصمیم گرفتند جلسات خود را در مکانهای جداگانه برگزار کنند. پس از این تحولات، قلیچداراوغلو نشست خود را در ساختمان مرکزی حزب برگزار کرد.
در آغاز این نشست، برخی از حامیان قلیچداراوغلو شعارهایی علیه اوزگور اوزل و همچنین اکرم اماماوغلو سر دادند. با این حال، قلیچداراوغلو در سخنان خود بر ضرورت وحدت و همبستگی در حزب تأکید کرد.
او گفت: «همه ما امید مردم هستیم و باید برای جامعه امیدآفرینی کنیم. باید در کنار یکدیگر کار و مبارزه کنیم. هر کاری انجام میدهم برای شما و برای آینده این حزب است و هرگز شما را ناامید نخواهم کرد.»
پول و منفعت در کنگرههای CHP جایی ندارد
قلیچداراوغلو با اشاره به جنجالهای پیرامون کنگره اخیر حزب، تأکید کرد که سنت CHP بر پایه رقابت آزاد سیاسی بنا شده و جایی برای معاملات مالی و منافع شخصی در آن وجود ندارد.
او گفت: «کنگرههای حزب جمهوریخواه خلق محل بیان آزادانه اندیشههاست. در کنگرههای CHP نه پول مطرح است، نه منافع شخصی و نه خرید و فروش رأی.»
قلیچدار اوغلو با تأکید بر ضرورت پاکسازی درونحزبی افزود: «گفته بودم که باید یک تمیزکری راه بیاندازیم و از آلودگیها فاصله بگیریم. سیاست پاک را حاکم خواهیم کرد و به فعالیت تمام افراد آلوده پایان خواهیم داد. این حزب آلودگی را نمیپذیرد. CHP یک حزب معمولی نیست؛ حزبی است که دولت تأسیس کرده و مسیر کشور را تعیین کرده است.»
ادعای معاملات پشتپرده در انتخابات کنگره حزب
رئیس CHP همچنین مدعی شد در تاریخ این حزب هیچگاه معامله و چانهزنی برای کسب آرا در محافل غیررسمی صورت نگرفته است. او اظهار داشت: «هیچ ارادهای با پول خریدنی نیست. کسانی که رأی و اراده خود را در ازای پول میفروشند، جایی در این حزب ندارند و نخواهند داشت.»
قلیچداراوغلو تأکید کرد که ارزشهایی چون اخلاق، عدالت و پاکدستی بخشی از هویت تاریخی CHP است و باید دوباره در مرکز فعالیتهای حزب قرار گیرد.
پاسخ به انتقادها و اتهام نزدیکی به دولت
قلیچداراوغلو در بخش دیگری از سخنانش به انتقادهایی که از سوی برخی مخالفان داخلی علیه او مطرح شده، پاسخ داد و گفت: «به من میگویند آدم کاخ ریاستجمهوری هستم. اما شما چه زمانی علیه کاخ ریاستجمهوری موضع گرفتید؟ چه زمانی با گروههای ذینفوذ اقتصادی مقابله کردید؟»
او بار دیگر بر مبارزه با فساد، شبکههای رانت، قاچاق مواد مخدر و آنچه «بارونهای بهره» خواند، تأکید کرد و گفت حزبش در برابر کسانی که به منابع عمومی آسیب زدهاند، سکوت نخواهد کرد.
هر کسی که در معاملات مالی مرتبط با کنگره دخیل بوده، باید از حزب کنار برود
قلیچداراوغلو همچنین با اشاره به پرونده قضایی مربوط به «بطلان مطلق» کنگره حزب، این موضوع را ضربهای به اعتبار اخلاقی CHP دانست و گفت: «اگر از کسانی که این پرونده را بر سر حزب آوردند حسابکشی نکنم، به مسئولیت خود عمل نکردهام. هر کس در این روند نقش داشته، هر کس از آلودگی و فساد سود برده یا در معاملات مالی مرتبط با کنگره دخیل بوده، باید از حزب کنار برود.»
وعده برگزاری کنگره جدید
رئیس CHP در پایان سخنانش اعلام کرد که بهزودی کنگره جدید حزب را برگزار خواهد کرد.
او گفت: « هیچ نگرانی ای نداشته باشید؛ کنگره را برگزار خواهم کرد. کنگرهای اخلاقمدار و شفاف که در آن اعضا آزادانه دبیرکل حزب را انتخاب خواهند کرد. هیچ معامله پشتپردهای انجام نخواهد شد، هیچکس از کنگره برای ثروتاندوزی استفاده نخواهد کرد و دیگر شاهد پرتاب دلارها در فضای حزب نخواهیم بود.»
قلیچداراوغلو همچنین برنامه خود برای آینده CHP را در سه محور «پاکسازی و سیاست پاک»، «نجات اقتصادی و توسعه تولیدمحور» و «ترمیم آسیبهای واردشده به ساختار دولت» خلاصه کرد و گفت هدف نهایی، بازگرداندن اخلاق و شفافیت به عرصه سیاست و اداره کشور است.
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