تانجو اوزجان در اعتراض به ارجاع به هیئت انضباطی از عضویت CHP استعفا کرد

به گزارش کردپرس، بحران داخلی حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه (CHP) وارد مرحله تازه‌ای شد و تانجو اوزجان، شهردار بازداشت‌شده شهر بولو، از عضویت در این حزب استعفا کرد.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مسلم ساری، سخنگوی مدیریت جدید CHP به رهبری کمال قلیچداراوغلو، اعلام کرد پرونده تانجو اوزجان و همچنین احمد سرکان تونجر، شهردار منطقه مزیتلی، با درخواست «اخراج قطعی» و همراه با اقدامات احتیاطی به هیئت عالی انضباطی حزب ارجاع شده است.

پس از انتشار این خبر، اوزجان با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، ضمن رد مشروعیت روند انضباطی، استعفای خود از عضویت در CHP را اعلام کرد.

او در این پیام با لحنی تند نوشت: «قیمِ همدست و گروهش مرا به هیئت عالی انضباطی ارجاع داده‌اند. من برای هیئت انضباطیِ به‌اصطلاح وابسته به قیم منصوب‌شده، هیچ دفاعیه‌ای ارائه نخواهم کرد.»

شهردار بولو همچنین مدیریت کنونی حزب را به «اشغال سیاسی» تشبیه کرد و افزود: «در شرایط کنونی، تا زمانی که اشغال حزب توسط یک کودتای سیاسی پایان نیابد، از عضویت در حزب جمهوری‌خواه خلق استعفا می‌دهم.»

اوزجان از جمله چهره‌های نزدیک به اوزگور اوزل، رئیس برکنار شده CHP، به شمار می‌رود و در هفته‌های اخیر از منتقدان سرسخت بازگشت کمال قلیچداراوغلو به رهبری حزب بر اساس حکم دادگاه بوده است.

استعفای او در حالی صورت می‌گیرد که اختلافات درونی CHP پس از تغییرات اخیر در رهبری حزب شدت گرفته و در روزهای گذشته چندین تن از نمایندگان، شهرداران و مدیران حزبی نسبت به تصمیمات مدیریت جدید واکنش نشان داده‌اند.