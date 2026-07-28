۶۵ هکتار از مراتع و اراضی جنگلی سردشت در آتش سوخت

به گزارش کردپرس، بختیار خضریان اظهار کرد: این آتش سوزی در منطقه بالادست روستای «کاولهکهون» این شهرستان گزارش شد و برابر فرخوان انجام شده ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی مهیای عزیمت به منطقه شدند.
او اضافه کرد: علاوه بر ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی، هشت نفر از جوامع محلی و ۱۰ نفر از همیاران طبیعت پس از پنج ساعت تلاش توانستند این آتشسوزی را خاموش کنند.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سردشت گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶ مورد آتش سوزی در مراتع و مناطق جنگلی این شهرستان ثبت شده و در مجموع ۶۵ هکتار مرتع و جنگل در سردشت دچار آتش سوزی شده است.
او اظهار کرد: امسال قبل از شروع فصل تابستان، چندین دوره آموزشی و مانور اطفای حریق در مراتع و مناطق جنگلی این شهرستان با مشارکت همیاران طبیعت و جوامع محلی برگزار شده است. سال گذشته نیز، ۴۷ فقره آتشسوزی با مساحت بیش از ۴۵۰ هکتار در مراتع و جنگلهای شهرهای سردشت و میرآباد به ثبت رسید.
خضریان گفت: لازم است دامداران منطقه آموزش های لازم برای احیای مراتع پس از آتشسوزی را نیز فراگیرند تا مراتع و جنگل های این منطقه پس از حادثه آتش سوزی دوباره احیا شوند.
او اظهار کرد: منابع طبیعی این شهرستان بهدلیل پوشش جنگلی ارزشمند و رویشگاههای گسترده بلوط زاگرس، از مناطق حساس و راهبردی در غرب کشور بهشمار میرود و حفاظت از آن نیازمند مشارکت همهجانبه مردم و دستگاههای اجرایی است.
رییس اداره منابع طبیعی سردشت از گردشگران، مسافران و روستاییان خواست در این فصل که به دلیل خشک شده علوفهها احتمال آتش سوزی در مراتع و جنگلها وجود دارد هنگام برپایی آتش نکات ایمنی را رعایت کنند.
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