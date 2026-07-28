بیش از ٣٠هزار زائر اربعین از مرز تمرچین عبور کردند

او با اشاره به تقویت زیرساخت‌های مرزی افزود: برای تسهیل تردد، ٤٠ گیت ورودی در پایانه مرزی تمرچین فعال شده تا زائران بتوانند با کمترین زمان انتظار از مرز عبور کنند.

فرماندار پیرانشهر همچنین از استقرار ۱۰ موکب در مرز تمرچین خبر داد و گفت: این موکب‌ها خدمات متنوعی از جمله پذیرایی و رفاهی به زائران ارائه می‌کنند. علاوه بر این، یک موکب اهل سنت نیز در داخل شهر و در مسیر منتهی به مرز برای خدمت‌رسانی به زائران برپا شده است.

خسروپور درباره ظرفیت پارکینگ خودروهای زائران نیز بیان کرد: پارکینگ کارخانه قند پیرانشهر ظرفیت پذیرش بیش از ۱۰ هزار دستگاه خودرو را دارد و در صورت تکمیل ظرفیت، چند محل دیگر نیز برای پارک خودروها آماده شده است.

او ادامه داد: برای جابه‌جایی زائران، چندین دستگاه مینی‌بوس به‌صورت رایگان بین پارکینگ کارخانه قند و مرز تمرچین خدمات‌رسانی می‌کنند و در مسیر بازگشت نیز انتقال زائران را بر عهده دارند.

فرماندار پیرانشهر افزود: امکانات رفاهی از جمله پذیرایی، استراحت و اسکان شبانه در موکب‌های مستقر در مرز تمرچین و همچنین موکب اهل سنت در کارخانه قند پیرانشهر برای زائران فراهم شده است.