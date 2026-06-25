احتمال تشکیل حزب جدید از اعضای جدا شده CHP

به گزارش کردپرس، با نزدیک شدن به موعدی که اطرافیان اُزگور اوزل برای تصمیم‌گیری درباره آینده سیاسی خود تعیین کرده‌اند، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تأسیس یک حزب جدید از سوی جریان نزدیک به او افزایش یافته است.

به نوشته روزنامه بیرگون، پس از آنکه مدیریت منتخب حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) که در سی‌وهشتمین کنگره عادی این حزب در نوامبر ۲۰۲۳ انتخاب شده بود، با حکم دادگاه برکنار شد، اُزگور اوزل و همکارانش راهبرد خود برای ادامه فعالیت سیاسی را تا حد زیادی مشخص کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، اوزل و تیمش تلاش کرده‌اند مدیریت منصوب‌شده در ساختمان مرکزی CHP را با تکیه بر اراده نمایندگان کنگره، به برگزاری یک کنگره فوق‌العاده وادار کنند. گفته می‌شود اگر این خواسته پذیرفته نشود، جریان نزدیک به اوزل فعالیت خود را در قالب یک حزب جدید ادامه خواهد داد.

هم‌زمان با نزدیک شدن به تاریخ ۲۰ جولای که از سوی نزدیکان اوزل به عنوان زمان احتمالی تصمیم‌گیری نهایی درباره حزب جدید مطرح شده است، تحرکات سیاسی در درون CHP نیز شدت گرفته است.

اوزل در دفتر خود در مجلس ترکیه با شماری از نمایندگان حزب دیدار کرد و به گفته منابع پارلمانی، نظر آنان را درباره تشکیل حزب جدید جویا شد.

بر اساس اطلاعاتی که در این نشست مطرح شده، میزان حمایت اجتماعی از تشکیل حزب جدید که در روزهای نخست پس از صدور حکم ابطال کنگره حدود ۱۰ درصد برآورد می‌شد، اکنون به حدود ۷۰ درصد رسیده است.

نمایندگان حاضر نیز مشاهدات خود از فضای جامعه را با اوزل در میان گذاشتند و گفتند: «مردم اتفاقات اخیر را تلاشی برای سنگ‌اندازی در مسیر رسیدن این جریان به قدرت می‌دانند. حمایت افکار عمومی همچنان پشت کسانی است که پس از سال‌ها، CHP را به جایگاه نخستین حزب ترکیه رساندند.»

اگر مانع ما شوند، راه تازه‌ای باز خواهیم کرد

بر اساس این گزارش، اوزل به نمایندگان گفته است که برای سناریوهایی که از آن به عنوان «سناریوی فاجعه» یاد می‌شود، از جمله جلوگیری از حضور CHP در انتخابات یا خودداری مدیریت جدید از برگزاری کنگره، برنامه جایگزین آماده شده است.

به گفته منابع آگاه، او در عین حال از نمایندگان خواسته است فعلاً از حزب جمهوری‌خواه خلق استعفا ندهند. اوزل خطاب به نمایندگان گفته است: «اگر مانع حرکت ما به سوی قدرت شوند، راه تازه‌ای باز خواهیم کرد و آن مسیر را با هم ادامه خواهیم داد.» او همچنین از نمایندگان خواسته است تا زمان تصمیم‌گیری نهایی درباره سناریوی تشکیل حزب جدید، در کنار مردم باشند و برای افکار عمومی توضیح دهند که روند حرکت این جریان به سوی قدرت متوقف نخواهد شد.

در همین حال، منابع نزدیک به ساختمان مرکزی CHP اعلام کرده‌اند مدیریت جدید حزب قصد دارد نمایندگانی را که تاکنون به‌طور علنی از اُزگور اوزل حمایت نکرده‌اند، زیر نظر بگیرد و با آنان ارتباط نزدیک‌تری برقرار کند. بر اساس این گزارش، مدیریت جدید پیام «همکاری و فعالیت هماهنگ» را به نمایندگان منتقل خواهد کرد و کمال قلیچداراوغلو نیز به‌طور مستقیم با آنان دیدار خواهد داشت.

گفته می‌شود تا پیش از ۲۰ جولای، که از سوی جریان نزدیک به اوزل به عنوان «نقطه عطف» در تصمیم‌گیری درباره حزب جدید معرفی شده است، مدیریت جدید تلاش خواهد کرد نمایندگان را برای ماندن در حزب جمهوری‌خواه خلق متقاعد کند.