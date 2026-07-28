به گزارش کردپرس، منابع رسانه‌ای عراق اعلام کردند «علی الزیدی» نخست‌وزیر این کشور، اواخر هفته جاری در رأس یک هیأت دولتی به عربستان سعودی سفر خواهد کرد.

به گفته منابع آگاه، الزیدی روز پنج‌شنبه ۳۰ ژوئیه برای گفت‌وگو درباره چندین پرونده سیاسی و امنیتی وارد ریاض می‌شود.

بر اساس بیانیه مشترک کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و اردن که چند روز پیش منتشر شد، انتظار می‌رود عربستان در این سفر حمایت خود را از دولت عراق در چند پرونده، به‌ویژه انحصار سلاح در دست دولت و خلع سلاح گروه‌های مسلح، اعلام کند.

همچنین قرار است الزیدی در دیدار با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، اطمینان دهد که دولت عراق اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای انجام حملات علیه عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس استفاده شود.

برنامه سفر الزیدی به عربستان در حالی اعلام شده که امروز 28 ژوئیه نخست وزیر عراق طی سفری رسمی به دعوت رجب طیب اردوغان وارد آنکارا شد.