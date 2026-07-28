حمایت قلیچداراوغلو از لغو مصونیت قضائی اوزگور اوزل در مجلس ترکیه

به گزارش کردپرس، روزنامه «ترکیه» وابسته به گروه رسانهای اخلاص و نزدیک به حزب عدالت و توسعه (AKP) گزارش داد مدیران حزب جمهوریخواه خلق (CHP) به ریاست کمال قلیچداراوغلو، در صورت بررسی پروندههای لغو مصونیت پارلمانی اوزگور اوزل و نمایندگان حزب نو، از رفع مصونیت آنان حمایت خواهند کرد.
بر اساس این گزارش، نزدیکان قلیچداراوغلو که پیشتر نیز گفته بودند در صورت طرح پروندههای لغو مصونیت نمایندگان در مجمع عمومی مجلس رأی مثبت خواهند داد، احتمال دادهاند این پروندهها در دوره جدید قانونگذاری بار دیگر در دستور کار قرار گیرند.
نمیتوان پشت مصونیت قضائی پارلمانی پنهان شد
روزنامه ترکیه به نقل از مدیران CHP نوشت بیپاسخ ماندن ادعاهای مطرحشده در افکار عمومی، هم از نظر سیاسی و هم از نظر حقوقی درست نیست.
آنان گفتهاند: «نمیتوان پشت سپر مصونیت پارلمانی پنهان شد. اگر ادعایی وجود دارد، نباید از حضور در برابر دستگاه قضائی ترسید. اگر پروندهها در دستور کار قرار گیرند، دستهای ما برای لغو مصونیتها بالا خواهد رفت.»
بر اساس اطلاعات منتشرشده در این گزارش، در حال حاضر ۶۱ پرونده درخواست لغو مصونیت پارلمانی اوزگور اوزل، رهبر حزب نو، در مجلس ترکیه وجود دارد. همچنین پیش از تأسیس این حزب، ۳۵۶ پرونده مربوط به حدود ۷۵ نماینده CHP در مجلس ثبت شده بود.
قلیچداراوغلو: اگر نماینده بودم، میگفتم مصونیتم را لغو کنید
کمال قلیچداراوغلو که پس از صدور حکم ابطال کنگره موسوم به حکم «بطلان مطلق» دادگاه به ریاست حزب جمهوریخواه خلق منصوب شد، چند هفته پیش در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره لغو مصونیت نمایندگان اظهارنظر کرده بود.
او در پاسخ به پرسشی درباره موضع خود گفته بود: «اگر نماینده مجلس بودم، میگفتم مصونیتم را لغو کنید؛ به دادگاه میروم، تبرئه میشوم و دوباره به مجلس بازمیگردم. هرکس که باشد، مصونیتش لغو میشود و در دادگاه پاسخگو خواهد بود.»
AKP: فعلاً چنین موضوعی در دستور کار ما نیست
لیلا شاهین اوستا، نایبرئیس فراکسیون حزب عدالت و توسعه، پیشتر در واکنش به ادعاهای مطرحشده درباره احتمال لغو مصونیت برخی نمایندگان گفته بود هنوز چنین موضوع یا برنامهای به مجلس ارائه نشده است.
اوستا گفته بود: «در حال حاضر چنین موضوعی در دستور کار مجلس قرار نگرفته و هنوز برنامهای برای فعالیت یک کمیسیون در این زمینه شکل نگرفته است. اگر دادستانی مدارک و مستندات را ارائه و پروندههای درخواست لغو مصونیت را آماده کند، این پروندهها به مجلس خواهند آمد. مگر پیشتر مصونیت برخی نمایندگان در مجلس لغو نشده است؟ البته که شده است.»
او تأکید کرده بود پیش از هر اقدامی، پروندههای مربوط به لغو مصونیت باید به مجلس ارسال شوند.
نظر شما