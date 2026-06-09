به گزارش کردپرس، کمال قلیچداراوغلو که با حکم بطلان کنگره با دستور دستگاه قضا به ریاست حزب جمهوریخواه خلق ترکیه (CHP) منصوب شده است، با صدور یک اطلاعیه از آغاز روند برگزاری کنگره جدید حزب خبر داد.
قلیچداراوغلو اعلام کرد: «با نخستین نشست شورای حزب که روز پنجشنبه ۱۱ ژوئن برگزار خواهیم کرد، روند برگزاری کنگره خود را آغاز میکنیم. از تمامی اعضا و تشکیلات حزب دعوت میکنم در نشست فراکسیون فردا با یک دل و یک صدا حضور یابند و با تکیه بر عقلانیت، همبستگی و روح رفاقت، بیش از پیش متحد شوند.»
او تأکید کرد که آغاز این روند، گامی مهم برای انسجام و آینده حزب خواهد بود.
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