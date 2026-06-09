۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۸

کمال قلیچداراوغلو از آغاز روند برگزاری کنگره حزب جمهوری‌خواه خلق خبر داد

کمال قلیچداراوغلو از آغاز روند برگزاری کنگره حزب جمهوری‌خواه خلق خبر داد

سرویس ترکیه - کمال قلیچداراوغلو که پس از صدور رأی بطلان کنگره حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) به ریاست این حزب بازگشته است، از آغاز روند برگزاری کنگره جدید حزب خبر داد و از اعضا و تشکیلات حزب خواست با حفظ وحدت و همبستگی در این مسیر همراه شوند.

به گزارش کردپرس، کمال قلیچداراوغلو که با حکم بطلان کنگره با دستور دستگاه قضا به ریاست حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه (CHP) منصوب شده است، با صدور یک اطلاعیه از آغاز روند برگزاری کنگره جدید حزب خبر داد.

قلیچداراوغلو اعلام کرد: «با نخستین نشست شورای حزب که روز پنج‌شنبه ۱۱ ژوئن برگزار خواهیم کرد، روند برگزاری کنگره خود را آغاز می‌کنیم. از تمامی اعضا و تشکیلات حزب دعوت می‌کنم در نشست فراکسیون فردا با یک دل و یک صدا حضور یابند و با تکیه بر عقلانیت، همبستگی و روح رفاقت، بیش از پیش متحد شوند.»

او تأکید کرد که آغاز این روند، گامی مهم برای انسجام و آینده حزب خواهد بود.

کد مطلب 2796167

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