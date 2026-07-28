کرمانشاه چهارشنبه تعطیل شد

به گزارش کردپرس؛ معاون استاندار گفت: با تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان و موافقت استاندار کرمانشاه، ادارات و دستگاههای اجرایی دولتی، بانکها، بیمهها و نهادهای عمومی غیردولتی روز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ تعطیل خواهد بود.
جلیل بالایی با بیان اینکه این تصمیم با هدف مدیریت ناترازی انرژی با توجه به گرمای شدید هوا صورت خواهد گرفت، گفت: خدمات تعطیلناپذیر نظیر انتظامی، امدادی، درمانی و ... از شمول این تصمیم مستثنی هستند.
وی افزود: ادارات دولتی موظفاند پس از ساعت اداری امروز تا آغاز روز کاری بعدی تمامی سیستمهای سرمایشی و روشنایی (بهجز موارد اضطراری) را خاموش کنند.
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