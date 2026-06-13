تشدید بحران در CHP؛ برکناری دو معاون فراکسیون پارلمانی از سوی قلیچداراوغلو

به گزارش کردپرس، اختلافات داخلی در حزب جمهوریخواه خلق ترکیه (CHP) وارد مرحله تازهای شد. در پی تصمیم مدیریت جدید منتسب به کمال قلیچداراوغلو برای برگزاری نشست فراکسیون پارلمانی در مجلس، دو معاون رئیس فراکسیون این حزب به هیئت انضباطی ارجاع داده شدند و متعاقب آن، ریاست مجلس ترکیه سمتهای پارلمانی آنان را لغو کرد. این اقدام با واکنش تند چهرههای نزدیک به اوزگور اوزل روبهرو شده است.
بر اساس گزارش روزنامه جموریت از رسانه های نزدیک به اپوزیسیون ترکیه، قلیچداراوغلو قصد داشت سهشنبه گذشته با حضور در مجلس، نشست هفتگی فراکسیون پارلمانی حزب را برگزار کند و در همین راستا نیز نامهای به ریاست مجلس ارسال کرده بود. اما مدیریت فراکسیون که در اختیار اوزگور اوزل و همپیمانانش قرار دارد، با حمایت شماری از هواداران حزب که آن روز در مجلس حضور یافته بودند، مانع از در اختیار گرفتن تریبون فراکسیون توسط قلیچداراوغلو شد.
پس از این اتفاق، مدیریت جدید حزب که حالا از سوی منتقدان «مدیریت بطلان» نامیده میشود، علی ماهر باشاریر و گوکهان گونآیدین، دو معاون رئیس فراکسیون CHP را به اتهام تخلف از اساسنامه، با درخواست اخراج و بهصورت موقت به هیئت انضباطی ارجاع داد.
در ادامه، ریاست مجلس ترکیه نیز با دریافت این تصمیم، سمت معاونت ریاست فراکسیون پارلمانی این دو نماینده را لغو کرد و از آنان خواسته شد دفاتر خود را تخلیه کنند.
باشاریر: شاید مدتی یکدیگر را نبینیم
علی ماهر باشاریر پیش از لغو رسمی سمتش، در جلسه شب پنجشنبه مجمع عمومی مجلس سخنرانی کرد و با اشاره به شرایط موجود گفت:
«آخرین سخنرانی این هفته را انجام میدهم. هر اتفاقی ممکن است بیافتد؛ شاید مدتی یکدیگر را نبینیم. اما باید بگویم که سه یا چهار هفته دیگر مجلس تعطیل خواهد شد. وظیفه اصلی نمایندگان و پارلمان این است که درباره مشکلات مردم سخن بگویند. اگر واقعاً جرأت دارید در حوزههای انتخابیه خود میان مردم حاضر شوید، بیایید دوباره درباره حقوق بازنشستگان و حداقل دستمزد گفتوگو کنیم.»
او همچنین در واکنش به اعتراض نمایندگان حزب عدالت و توسعه (AKP) افزود: «به محض اینکه از بازنشستگان صحبت کردم، صداها بلند شد. چون اپوزیسیون آنقدر درباره بازنشستگان حرف زده که ظاهراً برای آنها حساسیت ایجاد کرده است. دستور کار واقعی کشور، میلیونها نفری هستند که زیر خط فقر زندگی میکنند؛ کارگران، حداقلبگیران و فقر گسترده. اگر قرار نیست درباره این مسائل صحبت کنیم، بسیاری از قوانینی که تصویب میکنید بیمعناست.»
گوکهان گونآیدین نیز پس از برکناری از سمت خود، این اقدام را مغایر با قوانین داخلی حزب و مجلس دانست و گفت: «تنها راه قانونی برای برکناری معاون رئیس فراکسیون، رأی عدم اعتماد نمایندگان است. برای تصویب چنین رأیی نیز اکثریت مطلق نمایندگان فراکسیون، یعنی دستکم ۷۰ نماینده، لازم است. بدون طی شدن چنین روندی، برکناری ما صرفاً بر اساس تصمیمی غیرقانونی صورت گرفته است.»
او افزود: «این تصمیم نه تنها از نظر حقوقی فاقد اعتبار است، بلکه از منظر سیاسی نیز با اصول اخلاقی سازگار نیست. اینکه مجلس نیز این تصمیم را اجرا کرده، تأسفبرانگیز است.»
گونآیدین همچنین تأکید کرد: «ما انسانهای پایبند به اصول هستیم، نه به جایگاهها و سمتها. برای ما کافی است که بتوانیم با سربلندی در میان مردم حضور پیدا کنیم.»
باشاریر: کودتایی علیه اراده فراکسیون و دموکراسی انجام شده است
باشاریر نیز در واکنش به تصمیم اتخاذ شده اعلام کرد: «آنچه امروز رخ داد، کودتایی آشکار علیه اراده فراکسیون CHP، حقوق پارلمانی و دموکراسی است. مسئله فقط جایگاه ما نیست؛ مسئله وضعیتی شرمآور است که حزب جمهوریخواه خلق و دموکراسی ترکیه در آن قرار گرفتهاند. همانطور که این سمتها ما را به وجود نیاوردهاند، این بیقانونی نیز نمیتواند ما را ساکت کند.»
او همچنین مدعی شد برخلاف دیگر پروندههای انضباطی، در ابلاغیهای که برای او ارسال شده حتی به حق اعتراض سهروزه نیز اشاره نشده است و افزود: «علیه دوستانم برنامه پیاده کردهاند، اما برای من یک برنامه ویژه تدارک دیدهاند؛ حتی حق اعتراض هم به من ندادهاند.»
با اقدامات اخیر، بار دیگر بحث بر سر این موضوع که در نشستهای آتی فراکسیون CHP چه کسی سخنرانی خواهد کرد، بالا گرفته است.
در حالی که منتقدان قلیچداراوغلو تأکید میکنند بر اساس آییننامه حزب، جانشینان معاونان برکنار شده باید از طریق انتخابات تعیین شوند، گزارشهایی منتشر شده که مدیریت جدید به دنبال انتصاب مستقیم افراد جدید است. در میان نامهایی که برای این سمتها مطرح شدهاند، نام مصطفی آدیگوزل نماینده اردو، سودا اردان قلیچ نماینده ازمیر و اینان آکگون آلپ نماینده قارص دیده میشود.
نورحیات آلتاجا قایشاوغلو، نماینده بورسا و از دیگر چهرههایی که به هیئت انضباطی ارجاع شده است، نیز در سخنانی در صحن مجلس دولت را به تلاش برای حذف CHP از صحنه سیاسی متهم کرد.
او گفت: «برای کنار زدن CHP که آن را مانعی در مسیر تغییر نظام جمهوری میبینید، به مسئله بطلان کنگره متوسل شدهاید. میخواهید با کنار گذاشتن کادرها و رهبران منتخب حزب، همان کاری را انجام دهید که در سال ۲۰۱۶ انجام دادید و در نهایت قانون اساسی جدیدی را تحمیل کنید.»
او همچنین مدعی شد برخی بازیگران سیاسی در ترکیه در تلاش هستند با همکاری نیروهای مختلف سیاسی، ساختار سیاسی کشور را به سمت نوعی نظام سلطنتی سوق دهند و افزود: «ما به عنوان حزب آتاترک سر خود را خواهیم داد، اما سر خم نخواهیم کرد. حاکمیت بدون قید و شرط از آن ملت است.»
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