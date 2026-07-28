به گزارش کردپرس، علی‌رضا ارسلان، پدر هاکان ارسلان، با اشاره به رنج‌های ناشی از سال‌ها درگیری در کردستان ترکیه تأکید کرد که نمی‌خواهد روند صلح و جامعه دموکراتیک با شکست مواجه شود.

منطقه سور در شهر آمد (دیاربکر) یکی از مناطقی بود که در جریان درگیری‌های سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ و پس از اعلام خودمدیریتی، شاهد خشونت‌های گسترده و برقراری ممنوعیت رفت‌وآمد بود. در جریان این درگیری‌ها شمار زیادی جان خود را از دست دادند و دو محله نیز تا حد زیادی ویران شدند.

هاکان ارسلان یکی از افرادی بود که در جریان درگیری‌های سور جان باخت. تصویر تحویل بقایای پیکر او در یک جعبه به پدرش، هفت سال پس از مرگ، به یکی از تصاویر نمادین آن دوره تبدیل شد.

پیکر پسرم را هفت سال بعد تحویل گرفتم

علی‌رضا ارسلان با یادآوری اینکه سه سال از تحویل گرفتن بقایای پسرش می‌گذرد، گفت هاکان ارسلان در ۲۱ ژانویه ۲۰۱۶ جان باخت، اما خانواده توانست هفت سال بعد بقایای او را تحویل بگیرد.

او درباره روند یافتن و تحویل پیکر پسرش گفت: «پیکر او در سال ۲۰۲۲ و هنگام عملیات ساختمانی پیدا شد، اما آن را تحویل نمی‌دادند. از طریق وکیلمان سه بار به دادستانی مراجعه کردیم. پلیس می‌گفت آنجا را جست‌وجو کرده‌ایم و چیزی وجود ندارد، در حالی که فاصله محل پیدا شدن پیکر حتی یک متر هم نبود. پلیس می‌گفت محل را جست‌وجو کرده است، اما پیکر در فاصله ۷۰ تا ۸۰ سانتی‌متری پیدا شد.»

ارسلان افزود پیش از تحویل پیکر تحت فشار قرار داشت، اما پس از تحویل گرفتن آن، فشارها پایان یافت. او گفت: «وقتی وکیلمان به من خبر داد، من نیز پاسگاه را مطلع کردم. پس از آن اظهاراتم را ثبت کردند. بعد از حفر قبر به دیاربکر رفتم.»

روند صلح امیدها را افزایش داده است

علی‌رضا ارسلان گفت آغاز روند صلح و جامعه دموکراتیک پس از فراخوان ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ عبدالله اوجالان، امیدهای او را افزایش داده است و خواستار موفقیت این روند شد.

او تأکید کرد بزرگ‌ترین خواسته‌اش برقراری صلح است و گفت: «ما سوختیم؛ دیگر هیچ‌کس نسوزد. افرادی که در زندان هستند، ناعادلانه زندانی شده‌اند. جرمشان کرد بودن است. برای آنان نیز صلح می‌خواهم. ما خواهان صلح هستیم؛ چه دلیلی برای مخالفت با صلح وجود دارد؟ چرا نباید صلح برقرار شود؟»

ارسلان گفت کردها در انتظار برداشتن گام‌هایی از سوی دولت هستند، اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. او افزود دم پارتی نیز پیوسته این مطالبات را مطرح می‌کند، ولی همچنان گامی عملی برداشته نمی‌شود.

او همچنین خواستار به رسمیت شناخته شدن زبان کردی شد و گفت کردها باید بتوانند آزادانه زندگی کنند و در مجلس به زبان خود سخن بگویند.

قانون پشیمانی نباید به روند صلح تحمیل شود

علی‌رضا ارسلان با تأکید بر اینکه نمی‌خواهد روند صلح متوقف شود، گفت: «کردها همیشه در این سرزمین حضور داشته‌اند. ما مردمی محروم هستیم. نمی‌خواهم روند شکست بخورد. قانونی که از آن با عنوان قانون پشیمانی یاد می‌کنند، از گذشته وجود داشته است؛ نباید آن را به این روند تحمیل کنند. مهم این است که گامی برداشته و صلح برقرار شود.»

او با اشاره به نقش عبدالله اوجالان در روند جاری افزود: «عبدالله اوجالان رهبر این روند است. دولت باید به سخنان او گوش دهد و آزادی‌اش را تأمین کند. ادامه حبس او موجب نگرانی ماست. نمایندگان احزاب مختلف برای دیدار با او رفته‌اند و مردم خواهان آزادی او هستند، اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است.»

ارسلان هشدار داد شکست روند صلح موجب اندوه عمیق خانواده‌هایی خواهد شد که سال‌ها پیامدهای درگیری را تحمل کرده‌اند و گفت: «اگر روند شکست بخورد، بسیار ناراحت خواهیم شد. رنج بسیاری کشیده‌ایم و باز هم رنج خواهیم کشید. باید هرچه زودتر صلح برقرار شود.»

او در پایان خواستار آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش و دیگر زندانیان سیاسی شد و گفت: «صلاح‌الدین دمیرتاش بی‌گناه در زندان است و باید آزاد شود. همه دوستانی که در زندان هستند، بی‌گناه‌اند.»