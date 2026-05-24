به گزارش کردپرس، در پی تشدید تنش‌ها در مقر مرکزی حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه (CHP)، پلیس ترکیه با استفاده از گاز اشک‌آور وارد ساختمان حزب شد.

بر اساس گزارش‌ها، پس از آنکه مدیریت فعلی حزب به رهبری اوزگور اوزل از ترک ساختمان خودداری کرد، نیروهای پلیس برای اجرای دستور مقام‌های قضایی وارد عمل شدند. گفته می‌شود در جریان این اقدام، گاز اشک‌آور در داخل ساختمان استفاده شد تا افراد حاضر را وادار به خروج کند.

این در حالی است که پیش‌تر وکلای کمال قلیچدار اوغلو به همراه شماری از نمایندگان پارلمان صبح روز حادثه به ساختمان حزب مراجعه کرده بودند، اما از سوی مدیریت فعلی اجازه ورود به آن‌ها داده نشد و درهای ساختمان به رویشان بسته شد.

در ادامه این تنش‌ها، دادستانی آنکارا دستور تخلیه دفتر مرکزی CHP برای واگذاری آن به قلیچداراوغلو را صادر کرد.

اوزگور اوزل، رهبر فعلی حزب، در یک پیام ویدیویی اعلام کرد که حزب تحت «حمله جدی» قرار دارد و تأکید کرد که اعضای حزب به هیچ عنوان ساختمان را ترک نخواهند کرد.

او همچنین گفت: «ما در برابر این اقدام ایستادگی کرده‌ایم، درها بسته شد و ما مقاومت را آغاز کردیم. اکنون پلیس آمده است و می‌خواهند این ساختمان را تصرف کنند، اما ما اینجا را ترک نخواهیم کرد، هرچند نمی‌دانم تا چه زمانی می‌توانیم مقاومت کنیم.»