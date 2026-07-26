به گزارش کردپرس، شهرداری کلان‌شهر آمد در ادامه برنامه‌های خود برای توسعه خدمات چندزبانه، زبان کردی کرمانجکی (زازاکی) را نیز به زبان‌های مرکز تماس ۱۵۳ افزود.

این مرکز که زیر نظر اداره مطبوعات، انتشارات و روابط عمومی شهرداری فعالیت می‌کند، پیش از این خدمات خود را به زبان ترکی و گویش کرمانجی زبان کردی ارائه می‌داد و اکنون شهروندان می‌توانند به زبان کرمانجکی نیز با آن ارتباط برقرار کنند.

هزاران شهروند روزانه درخواست‌ها، پیشنهادها و شکایت‌های خود را بدون مراجعه حضوری به ساختمان شهرداری از طریق مرکز تماس ۱۵۳ مطرح می‌کنند. هدف از اجرای برنامه جدید، تسهیل دسترسی شهروندان کرمانجکی‌زبان به خدمات شهری به زبان مادری آنان اعلام شده است.

راه‌اندازی خدمات کرمانجکی در پی درخواست شهروندان

آه ولات تورحاللی، مسئول مرکز پشتیبانی ۱۵۳، اعلام کرد خدمات چندزبانه این مرکز بر اساس درخواست‌های شهروندان توسعه یافته است.

او گفت زمانی که مدیریت جدید شهرداری در سال ۲۰۲۴ کار خود را آغاز کرد، مرکز تماس تنها به زبان ترکی خدمات ارائه می‌داد و شهروندان هنگام برقراری ارتباط به زبانی غیر از زبان مادری خود با مشکل روبه‌رو می‌شدند.

تورحاللی افزود به همین دلیل، ارائه خدمات به زبان کردی کرمانجی از ماه می ۲۰۲۵ آغاز شد و این برنامه در مدت کوتاهی با استقبال گسترده شهروندان روبه‌رو شد.

او با اشاره به بازخوردهای مثبت شهروندانی که زبان مادری آنان کردی است، گفت: «شهروندان می‌گویند می‌توانند مشکلات خود را به زبان مادری‌شان بسیار راحت‌تر بیان کنند. در همین راستا، درخواست‌هایی نیز برای ارائه خدمات به زبان زازاکی دریافت کردیم و پس از انجام مقدمات لازم، ارائه خدمات به این زبان را آغاز کردیم.»

برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات به زبان‌های عربی و انگلیسی

مسئول مرکز پشتیبانی ۱۵۳ تأکید کرد هدف اصلی شهرداری این است که همه شهروندان بتوانند خدمات موردنیاز خود را به زبان دلخواهشان دریافت کنند.

تورحاللی گفت: «با توجه به نیازهای مردم شهر، قصد داریم در آینده خدمات به زبان‌های عربی و انگلیسی را نیز راه‌اندازی کنیم. هدف ما این است که هر فردی بتواند به زبانی که ترجیح می‌دهد، از خدمات شهرداری بهره‌مند شود.»