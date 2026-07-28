۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۹

حزب دمکرات کردستان پس از دو سال در نشست شورای استان کرکوک شرکت می‌کند

حزب دمکرات کردستان پس از دو سال در نشست شورای استان کرکوک شرکت می‌کند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- حزب دمکرات کردستان پس از دو سال از برگزاری انتخابات شورای استان کرکوک، برای نخستین بار در نشست شورای استان شرکت می‌کند.

به گزارش کردپرس، حزب دمکرات کردستان روز سه‌شنبه ۲۸ ژوئیه، پس از دو سال، برای نخستین بار در نشست شورای استان کرکوک حضور خواهد یافت.
 
قرار است فراکسیون حزب دمکرات کردستان پیش از آغاز نشست، بیانیه‌ای درباره این تصمیم منتشر کند.
 
این در حالی است که طی دوره گذشته، ۲۳ نشست شورای استان کرکوک برگزار شده بود اما حزب دمکرات کردستان با تحریم این جلسات، در هیچ‌یک از آنها شرکت نکرده بود.
 
حزب دمکرات کردستان در شورای استان کرکوک دو کرسی دارد و انتظار می‌رود با حضور نمایندگان این حزب در نشست‌های شورا، جایگاه و وزن سیاسی نمایندگان کُرد در این نهاد تقویت شود.

کد مطلب 2797701

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