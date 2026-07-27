درخواست بارزانی از بغداد برای استقرار سامانه پدافندی در اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، با اشاره به حملات پهپادی اخیر، از دولت فدرال عراق خواست مجوز استقرار سامانه پدافندی در اقلیم کردستان را صادر کند.

وی گفت: «از دولت فدرال درخواست کرده‌ایم تا در حد توان، زمینه استقرار سامانه دفاع هوایی برای اقلیم کردستان را فراهم کند.»

بارزانی همچنین اظهار داشت که بخشی از پهپادهایی که در روزهای اخیر اربیل را هدف قرار دادند، از محدوده شهر موصل به پرواز درآمده بودند و تأکید کرد دولت فدرال مسئول جلوگیری از منشأ این حملات و تهدیدهای امنیتی علیه اقلیم کردستان است.

نخست‌وزیر اقلیم در ادامه با بیان اینکه اقلیم کردستان هیچ‌گاه بخشی از بحران‌های منطقه نبوده و همواره از راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز حمایت کرده است، گفت اربیل آماده است هر اقدامی را که در راستای منافع شهروندان اقلیم باشد انجام دهد.

بارزانی همچنین از حمایت دولت خود از برنامه‌های نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، در زمینه اصلاحات، مبارزه با فساد و بهبود اقتصاد خبر داد و افزود هماهنگی سیاسی و امنیتی میان اربیل و بغداد در سطح مطلوبی قرار دارد و امیدوار است این روابط بیش از پیش تقویت شود.

وی با تأکید بر ضرورت ازسرگیری فعالیت پارلمان و تشکیل دولت جدید اقلیم، خواستار همکاری و همگرایی بیشتر احزاب سیاسی شد و گفت تشکیل دولتی که بازتاب‌دهنده خواست مردم کردستان باشد، به نفع شهروندان است.

بارزانی در بخش دیگری از سخنانش کاهش تولید گاز از سوی شرکت «دانا گاز» را ناشی از ملاحظات امنیتی دانست و گفت این موضوع موجب کاهش تولید برق شده است، اما ابراز امیدواری کرد مشکلات برق و گاز در روزهای آینده برطرف شود.

او همچنین افزایش قیمت سوخت را تا حدی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای و افزایش بهای جهانی نفت دانست و اعلام کرد وزارت منابع طبیعی را مأمور بازنگری در قیمت بنزین کرده است.

نخست‌وزیر اقلیم در پایان با انتقاد از نحوه تخصیص هزینه‌های استخراج نفت از سوی بغداد، خواستار رعایت عدالت در تأمین حقوق و سهم اقلیم کردستان از منابع نفتی و فرآورده‌های مورد نیاز شد.