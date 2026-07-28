تشکیل شعب ویژه رسیدگی به امور قضایی زائران اربعین در کردستان/قاضی کشیک در مرز باشماق مستقر می شود

به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام سیدحسین حسینی گفت: استان کردستان برای پنجمین سال متوالی افتخار میزبانی از زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را بر عهده دارد و این فرصت معنوی، ضرورت ارتقای خدمات رسانی و بهبود زیرساخت ها از سوی دستگاه های اجرایی و خدماتی را دوچندان می کند.

وی افزود: به منظور تسهیل در ارائه خدمات قضایی به زائران، شعب ویژه رسیدگی به امور حقوقی و قضایی در استان تشکیل شده است و این شعب در ساعات اداری و همچنین به صورت کشیک در ساعات غیراداری، پرونده ها و مسائل مرتبط با زائران را در کوتاه ترین زمان ممکن رسیدگی خواهند کرد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان همچنین از استقرار قاضی کشیک در پایانه مرزی باشماق مریوان خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با هدف تسریع در رسیدگی به مسائل احتمالی و ارائه خدمات قضایی فوری به زائران اربعین حسینی انجام شده است.