اوزل خطاب به اردوغان: راننده ماشین آبپاش سرکوب خودت هستی!

به گزارش کردپرس، اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق (CHP) با تشدید حملات خود به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، او را مسئول مستقیم بحران اخیر در این حزب دانست و ادعای بیطرفی دولت در پرونده ابطال کنگره CHP را غیر قابل باور دانست. اوزگور اوزل همچنین تأکید کرد در صورت برگزاری کنگره جدید، این بحران پایان مییابد و حزب میتواند بر رقابت برای کسب قدرت تمرکز کند.
اوزگور اوزل، در نشست فراکسیون پارلمانی این حزب به تحولات اخیر پیرامون پرونده موسوم به «ابطال مطلق» کنگره سیوهشتم CHP واکنش نشان داد و از هواداران حزب خواست در برابر آنچه «توطئه سیاسی» علیه این حزب میخواند، ایستادگی کنند.
اوزل با اشاره به تجمع و حضور گسترده اعضا و هواداران CHP در روزهای اخیر گفت: «این فقط یک نشست حزبی یا حضور در یک جلسه نبود؛ این حضور، اعلام حمایت و دفاع از حزب بود.»
اوزل همچنین خواستار اجرای کامل احکام دادگاه قانون اساسی ترکیه و دادگاه حقوق بشر اروپا شد و تأکید کرد بیاعتنایی به این احکام، حاکمیت قانون را زیر سؤال میبرد.
رهبر CHP در ادامه، پروندهها و تحقیقات قضایی علیه حزب و شهرداریهای وابسته به آن را «کودتا علیه اپوزیسیون» توصیف کرد و گفت: «میخواهند ترکیه را به جایی برسانند که مردم بدون نامزد، احزاب بدون رهبر و انتخابات بدون رقیب واقعی برگزار شود. در شرایطی که مشخص شده بود اکرم اماماوغلو میتواند اداره کشور را در دست بگیرد، آنچه امروز رخ میدهد در واقع کودتا علیه حزبی است که در مسیر رسیدن به قدرت قرار دارد.»
اوزل با یادآوری کنگره سیوهشتم CHP که در آن با شکست کمال قلیچداراوغلو به ریاست حزب رسید، گفت برای نخستین بار در تاریخ احزاب ترکیه، رهبری یک حزب بزرگ از طریق یک رقابت واقعی و دونفره تغییر کرد.
او همچنین مدعی شد برخوردهای صورتگرفته پس از صدور رأی دادگاه، «بزرگترین شرمساری» را برای حزب جمهوریخواه خلق رقم زده است. به گفته او، فشارهای اعمالشده بر ساختمان مرکزی حزب و دخالت نیروهای امنیتی، اقدامی بیسابقه در تاریخ CHP بوده است.
اوزل در بخش دیگری از سخنانش به اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان واکنش نشان داد. رئیسجمهوری ترکیه روز گذشته گفته بود دولت هیچ نقشی در بحران داخلی CHP و روند قضایی مربوط به این حزب ندارد.
رهبر CHP در پاسخ گفت: «اردوغان میگوید در هیچ بخشی از این ماجرا دخالت ندارد. اما همان خودروهای آبپاش و موانعی را که بارها مقابل ما قرار دادید به یاد بیاورید. آن خودروی آبپاشی که من روی آن ایستاده بودم، تو پشت فرمانش نشسته بودی.»
او سپس اردوغان را به دخالت مستقیم در روندهای قضایی علیه مخالفان متهم کرد و مدعی شد تمامی اقداماتی که از ۱۹ مارس تاکنون علیه CHP انجام شده، با حمایت و هدایت دولت صورت گرفته است.
اوزل در پایان با اشاره به بحران جاری در حزب گفت اگر گامهای لازم برداشته شود و خواسته اعضا و بدنه حزب برای برگزاری کنگره محقق شود، پرونده اختلافات بسته خواهد شد. او گفت: «اگر کنگره برگزار شود، این دفتر بسته میشود، به آینده نگاه میکنیم و به سوی قدرت حرکت خواهیم کرد.»
گفتنی است بحران اخیر CHP پس از صدور رأی دادگاه درباره پرونده موسوم به «ابطال مطلق کنگره» شدت گرفت. این پرونده به کنگره سیوهشتم حزب در سال ۲۰۲۳ بازمیگردد؛ کنگرهای که در آن اوزگور اوزل جای کمال قلیچداراوغلو را در رأس حزب گرفت. مخالفان نتایج این کنگره مدعی وقوع تخلفات در روند رأیگیری هستند و خواستار بیاعتبار اعلام شدن نتایج آن شدهاند؛ این موضوع در هفتههای اخیر به یکی از مهمترین منازعات سیاسی ترکیه تبدیل شده است.
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