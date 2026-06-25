به گزارش کردپرس، ۷۴ رئیس استانی حزب جمهوریخواه خلق (CHP) به همراه نمایندگان تشکیلات این حزب در ۸۱ استان ترکیه، با امضای بیانیهای مشترک تحت عنوان «رؤسای استانی منتخب و تشکیلاتهای منتخب استانی»، مخالفت خود را با مدیریت جدید حزب اعلام کردند.
در این بیانیه، خطاب به کمال قلیچداراوغلو و هیئت رهبری که پس از صدور حکم ابطال کنگره حزب از سوی دادگاه بر سر کار آمدهاند، تأکید شده است که تصمیمهای این مدیریت از سوی بخش گستردهای از تشکیلات حزب پذیرفته نیست.
این ۷۴ رئیس استانی، که بسیاری از آنان پیش از برگزاری سیونهمین کنگره عادی حزب با رأی اعضا انتخاب شده بودند و شماری از آنها نیز پس از انتصاب مدیریت جدید با حکم دادگاه از سمت خود برکنار شدهاند، در بیانیه ششجملهای خود اعلام کردند:
«برکناریها و اخراجهای شما را به رسمیت نمیشناسیم. نمیترسیم، ناامید نمیشویم و تسلیم نخواهیم شد. خواهان برگزاری کنگره فوقالعاده هستیم. شما هرگز نخواهید توانست همبستگی و اراده ما را از بین ببرید. تشکیلات حزب جمهوریخواه خلق شکستناپذیر است. تشکیلات حزب جمهوریخواه خلق هرگز فراموش نمیکند.»
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