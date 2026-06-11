۲۸ عضو شورای حزب جمهوری خواه خلق استعفا کردند

به گزارش کردپرس، در ادامه کشمکشهای داخلی حزب جمهوریخواه خلق ترکیه (CHP) پس از حکم دادگاه درباره رهبری حزب، ۲۸ عضو شورای حزب که از اوزگور اوزل حمایت میکنند، بهصورت دستهجمعی استعفا دادند. حامیان اوزل میگویند این اقدام با هدف الزام حزب به برگزاری کنگره فوقالعاده ظرف ۴۵ روز آینده انجام شده و از این پس شورای حزب اختیار تصمیمگیری درباره هیچ موضوعی جز برگزاری کنگره را ندارد.
بحران مدیریتی و حقوقی در حزب جمهوریخواه خلق ترکیه (CHP) وارد مرحله تازهای شد. در پی تشدید اختلافات میان حامیان اوزگور اوزل و مدیریت بازگشته به رهبری کمال قلیچداراوغلو، ۲۸ عضو شورای حزب (PM) که از اوزل حمایت میکنند، از سمت خود استعفا کردند.
این استعفاها در حالی صورت گرفت که قرار بود شورای حزب روز پنجشنبه در مقر مرکزی CHP تشکیل جلسه دهد. کمال قلیچداراوغلو که پس از حکم دادگاه به ریاست حزب بازگشته است، پیشتر اعلام کرده بود که با برگزاری این نشست، روند کنگره جدید حزب آغاز خواهد شد.
بر اساس ماده ۲۴ بند ۳ اساسنامه CHP، در صورتی که تعداد اعضای شورای حزب پس از جایگزینی اعضای علیالبدل به کمتر از دو سوم اعضای اصلی برسد، رئیس حزب موظف است ظرف ۴۵ روز کنگره را برای انتخاب شورای جدید برگزار کند. شورای حزب در حالت عادی ۶۰ عضو دارد و کاهش تعداد اعضا به کمتر از ۴۰ نفر، شرط لازم برای برگزاری کنگره فوقالعاده محسوب میشود.
حامیان اوزگور اوزل اعلام کردهاند که با استعفای ۲۸ عضو از مجموع ۵۷ عضو فعال شورای حزب، تعداد اعضا به ۲۹ نفر کاهش یافته و در نتیجه هم شورای حزب و هم هیئت مرکزی اجرایی منتخب آن، عملاً از رسمیت افتادهاند.
زینل امره، سخنگوی مدیریت منتخب اوزگور اوزل، در واکنش به این تحولات گفت که حزب با یکی از بزرگترین بحرانهای تاریخ سیاسی ترکیه مواجه است. او مدعی شد رأی صادرشده درباره رهبری حزب نتیجه یک روند سیاسی علیه CHP بوده و حامیان اوزل در ابتدا قصد داشتند در نشست شورای حزب شرکت کرده و اعضا را برای تصویب برگزاری کنگره فوقالعاده متقاعد کنند.
امره با اشاره به ارجاع ۹ چهره نزدیک به اوزگور اوزل به هیئت انضباطی حزب به منظور اخراج آنها از CHP گفت: «پس از این اقدام، تصمیم گرفتیم از اختیار قانونی خود استفاده کنیم. طبق اساسنامه، با کاهش اعضای شورای حزب به کمتر از حد نصاب، این نهاد سقوط میکند و باید کنگره فوقالعاده برگزار شود.»
او تأکید کرد: «در اساسنامه حزب هیچ استثنایی تحت عنوان "بطلان" وجود ندارد. از این مرحله به بعد برگزار نشدن کنگره فوقالعاده تخلف است. آنها دیگر نمیتوانند هیچ تصمیمی جز بردن حزب به کنگره اتخاذ کنند.»
سخنگوی جریان حامی اوزل همچنین از دیوان عالی و نهادهای قضایی ترکیه خواست هرچه سریعتر درباره پرونده مربوط به وضعیت رهبری حزب تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.
این تحولات پس از آن رخ داد که مدیریت منصوبشده پس از حکم دادگاه، روز گذشته ۹ عضو نزدیک به اوزگور اوزل را با درخواست «اخراج قطعی» به هیئت انضباطی ارجاع داد؛ اقدامی که به گفته حامیان اوزل، توازن موجود در شورای حزب را بر هم زد و زمینهساز استعفاهای دستهجمعی شد.
با کاهش تعداد اعضای شورای حزب به کمتر از حد نصاب قانونی، اکنون انتظار میرود CHP در هفتههای آینده به سمت برگزاری کنگره فوقالعاده حرکت کند؛ کنگرهای که میتواند تکلیف نهایی رقابت بر سر رهبری بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه را مشخص کند.
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