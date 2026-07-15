به گزارش کردپرس، شورای اجرایی مرکزی دم‌پارتی با ریاست مشترک تولای حاتیم‌اوغولاری و تونجر باکرهان در مقر مرکزی این حزب در آنکارا تشکیل جلسه داد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، در این نشست آخرین تحولات مربوط به روند صلح و جامعه دموکراتیک و وضعیت کنونی روند سیاسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

تدارکات مربوط به برگزاری کنگره و کنفرانس‌های پیش‌رو، نتایج نشست شورای حزب که در طول هفته برگزار شد و همچنین برنامه‌ریزی فعالیت‌های ۱۵ روز آینده، از دیگر موضوعاتی است که در این جلسه بررسی و درباره آن‌ها گفت‌وگو خواهد شد.

انتظار می‌رود عایشه‌گل دوغان، سخنگوی دم‌پارتی، پس از پایان نشست درباره تصمیم‌های اتخاذشده و برنامه‌های پیش‌روی حزب توضیحاتی ارائه کند.