۲۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۰

بررسی آخرین تحولات روند صلح در نشست شورای اجرایی مرکزی دم‌پارتی

بررسی آخرین تحولات روند صلح در نشست شورای اجرایی مرکزی دم‌پارتی

سرویس ترکیه - شورای اجرایی مرکزی دم‌پارتی به ریاست مشترک تولای حاتم‌اوغولاری و تونجر بکرخان در آنکارا تشکیل جلسه داد. آخرین تحولات روند صلح و جامعه دموکراتیک، وضعیت سیاسی، تدارکات کنگره و کنفرانس‌های پیش‌رو و برنامه فعالیت‌های ۱۵ روز آینده، از محورهای این نشست اعلام شده است.

به گزارش کردپرس، شورای اجرایی مرکزی دم‌پارتی با ریاست مشترک تولای حاتیم‌اوغولاری و تونجر باکرهان در مقر مرکزی این حزب در آنکارا تشکیل جلسه داد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، در این نشست آخرین تحولات مربوط به روند صلح و جامعه دموکراتیک و وضعیت کنونی روند سیاسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

تدارکات مربوط به برگزاری کنگره و کنفرانس‌های پیش‌رو، نتایج نشست شورای حزب که در طول هفته برگزار شد و همچنین برنامه‌ریزی فعالیت‌های ۱۵ روز آینده، از دیگر موضوعاتی است که در این جلسه بررسی و درباره آن‌ها گفت‌وگو خواهد شد.

انتظار می‌رود عایشه‌گل دوغان، سخنگوی دم‌پارتی، پس از پایان نشست درباره تصمیم‌های اتخاذشده و برنامه‌های پیش‌روی حزب توضیحاتی ارائه کند.

کد مطلب 2797327

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