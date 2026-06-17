به گزارش کردپرس، اُمید آقدوغان، نماینده آنکارا از حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، اعلام کرد عضویتش در این حزب لغو شده است. او این اقدام را غیرقانونی خواند و تأکید کرد که همچنان حق دفاع در هیئت عالی انضباطی و اعتراض به مراجع قضایی را دارد.

آقدوغان که پیش‌تر با درخواست اخراج و به‌صورت موقت به هیئت عالی انضباطی حزب (YDK) ارجاع شده بود، سندی از دفتر ثبت احزاب سیاسی وابسته به دادستانی کل دیوان عالی کشور ترکیه را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد.

بر اساس این سند، نام آقدوغان دیگر در میان اعضای احزاب سیاسی ثبت نشده و او در حال حاضر عضویت هیچ حزب سیاسی را ندارد.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه ارجاع او به هیئت عالی انضباطی به شکلی غیرقانونی انجام شده است، گفت هنوز حق دفاع در برابر این هیئت و همچنین حق اعتراض به مراجع قضایی را دارد و با انتقاد از حذف عضویتش پرسید: «این همه عجله برای چیست؟»

آقدوغان در پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، نوشت: «ما عضو حزب جمهوری‌خواه خلق هستیم. اگر به اشتباه و به‌صورت موقت مانع از انجام مسئولیت‌های حزبی ما شده‌اید ــ که من در حال حاضر هیچ مسئولیت حزبی ندارم ــ باز هم نمی‌توانید هر طور که دلتان خواست عضویت افراد را از حزب لغو کنید.»