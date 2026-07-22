مرگ دلخراش نوزاد، زنگ خطر جدی برای مدیریت شهری است

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در جلسه شورای اداری شهرستان سنندج، ضمن تسلیت به خانواده این نوزاد، گفت: همدردی، عذرخواهی یا حتی برخورد قضایی با چند نفر، هرگز جای خالی این کودک را برای خانواده اش پر نمی کند و آنچه اهمیت دارد، جلوگیری از تکرار چنین حوادثی از طریق اصلاح روندهای مدیریتی و اجرای دقیق قوانین است.

وی با تأکید بر اینکه بخش عمده مسئولیت ساماندهی سگ های بلاصاحب بر عهده مدیریت شهری است، اظهار کرد: شهرداری سنندج بیشترین مسئولیت را در این زمینه بر عهده دارد، هرچند نباید خدمات شبانه روزی نیروهای آتش نشانی، خدمات شهری و پاکبانان را نادیده گرفت.

فرماندار سنندج با اشاره به پیگیری های انجام شده در شورای تأمین شهرستان، افزود: طی سال های گذشته هر اقدامی که در چارچوب اختیارات فرمانداری امکان پذیر بوده، انجام شده است، اما بسیاری از ابزارهای قانونی برخورد با تخلفات در اختیار فرمانداری نیست. وی همچنین از ورود دادستان به پرونده حادثه و سایر مسائل مرتبط با مدیریت شهری قدردانی کرد.

سجادی با انتقاد از ضعف نظارت بر عملکرد شهرداری ها، خطاب به دفتر امور شهری استانداری، ادامه داد: انتظار می رود دستگاه های نظارتی نقش فعال تر و مؤثرتری در پیشگیری از بروز مشکلات در شهرداری های استان ایفا کنند.

انتقاد از استخدام های غیرکارشناسی در شهرداری

وی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی شهرداری، استخدام های خارج از ضابطه را یکی از عوامل تشدید مشکلات مالی این نهاد دانست و یادآور شد: برخی مدیران از کمبود منابع مالی سخن می گویند، اما باید پاسخ دهند چرا با جذب نیروهای غیرکارشناسی، بار مالی سنگینی به شهرداری تحمیل شده است.

فرماندار سنندج با استناد به گزارش دیوان محاسبات، بیان کرد: در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری، به جای ۳۱ نیروی مصوب، حدود ۶۰ نفر بیش از ظرفیت قانونی جذب شده اند که بخش قابل توجهی از این نیروها خارج از ضوابط استخدام شده اند.

سجادی همچنین مدعی شد که در برخی موارد، افراد با استفاده از روابط خانوادگی، دوستی یا سفارش برخی اعضای شورای شهر و مدیران، تحت عنوان پاکبان یا نیروی خدماتی جذب شده اند، اما یا در بخش های دیگر فعالیت می کنند یا حتی در محل خدمت خود حضور ندارند و در نتیجه فشار اصلی بر دوش پاکبانان شاغل در میدان خدمت قرار گرفته است.

بحران سگ های بلاصاحب با دوقطبی سازی حل نمی شود

وی با انتقاد از تبدیل موضوع سگ های بلاصاحب به یک دوقطبی اجتماعی، گفت: حمایت از محیط زیست و حقوق حیوانات، دغدغه ای ارزشمند است، اما تصمیم گیری و اجرای امور تخصصی باید بر پایه قانون، نظر کارشناسان و مسئولیت دستگاه های اجرایی باشد.

فرماندار سنندج افزود: کسانی که امروز به نام خواست مردم برخی کم کاری ها را توجیه می کنند، باید توضیح دهند چرا در موضوعاتی مانند دستفروشی، ساخت وسازهای غیرمجاز، ترافیک، فساد اداری و استخدام های بی ضابطه، خواسته های مردم را ملاک عمل قرار نمی دهند.

سجادی با اشاره به اقدامات انجام شده در این حوزه، اظهار کرد: طی حدود یک سال و نیم گذشته، بیش از ۲۲ مورد مکاتبه و دستورالعمل درباره ساماندهی سگ های بلاصاحب انجام شده و راهکارهای کارشناسی نیز مشخص بوده است، اما کوتاهی در اجرای مصوبات باعث شد مسئله ای قابل مدیریت، به بحرانی اجتماعی تبدیل شود.

وی همچنین خواستار شفاف سازی وضعیت مالی شهرداری شد و تأکید کرد گزارش های حسابرسی مالی باید مطابق دستورالعمل های وزارت کشور در اختیار افکار عمومی قرار گیرد و شورای شهر نیز نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کند.

ضرورت شفاف سازی انتصابات مدیریتی

فرماندار سنندج در بخش دیگری از سخنان خود از برخی انتصابات مدیریتی در شهرداری انتقاد کرد و ادامه داد: مردم حق دارند بدانند بر چه اساسی فردی بدون برخورداری از تخصص لازم، از یک مسئولیت به مسئولیت دیگر منتقل شده و مدیریت سازمان های مهم شهری را بر عهده می گیرد. این روند باید بر اساس ضوابط قانونی اصلاح و شفاف سازی شود.

سجادی با تأکید بر اینکه سلامت، امنیت و جان شهروندان قابل چشم پوشی نیست، یادآور شد: اگر دستگاه های مسئول به وظایف قانونی خود عمل نکنند، ناچار خواهیم بود واقعیت ها را با مردم در میان بگذاریم؛ امیدواریم این حادثه تلخ، آخرین مورد باشد و همه دستگاه های مسئول از آن درس بگیرند تا دیگر هیچ خانواده ای داغدار چنین اتفاقی نشود.