گلتان کیشاناک: اقشار مختلف جامعه باید در گفتگو با هم ساخت آینده دموکراتیک را بر عهده بگیرند

به گزارش کردپرس، گُلتان کیشاناک از دعوتکنندگان کنفرانس «گذار دموکراتیک جمهوری در سده دوم»، با تأکید بر اهمیت نقش جامعه مدنی در روند دموکراتیزاسیون، گفت هدف این کنفرانس آن است که اقشار مختلف جامعه، هویتها، باورها و گروههای اجتماعی گوناگون گرد هم آیند و درباره چگونگی ساختن آیندهای مشترک و دموکراتیک گفتوگو کنند.
کنفرانس «گذار دموکراتیک جمهوری در سده دوم» روزهای ۱۳ و ۱۴ ژوئن در استانبول برگزار خواهد شد. در این کنفرانس، چهرههای متعددی از حوزههای سیاست، هنر، دانشگاه و جامعه مدنی حضور خواهند داشت و موضوعاتی چون حل مسئله کُرد، صلح اجتماعی و روند دموکراتیزاسیون مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
در آستانه برگزاری این نشست، گُلتان کیشاناک از دعوتکنندگان کنفرانس، در پیامی که در شبکههای اجتماعی منتشر شد، بر اهمیت نقش جامعه مدنی در پیشبرد گفتوگوهای دموکراتیک تأکید کرد.
کیشاناک در پیام خود گفت: «اهمیت این کنفرانس از آنجاست که میخواهد با پذیرش مسئولیت در عرصه مدنی، زمینه یک بحث و گفتوگوی جدی را فراهم کند. مسائل مربوط به دموکراتیزاسیون در پارلمان و میان احزاب سیاسی مطرح میشود، اما بسیار مهم است که جامعه مدنی و کنشگران اجتماعی نیز با احساس مسئولیت درباره این موضوع سخن بگویند.»
او افزود که هدف اصلی این کنفرانس، فراهم کردن فضایی برای گفتوگوی مشترک میان بخشهای مختلف جامعه است؛ فضایی که در آن مردم با هویتها، باورها، زبانها و پیشینههای اجتماعی گوناگون بتوانند درباره آینده مشترک کشور به تبادل نظر بپردازند.
کیشاناک تصریح کرد: «آنچه این کنفرانس در پی آن است، گردهم آمدن مردم، گروههای مختلف اجتماعی، هویتها، ادیان، زبانها و افرادی با پیشینههای متفاوت است تا درباره این موضوع گفتوگو کنند که چگونه میتوان آینده مشترک را به شکلی دموکراتیک بنا کرد و برای تحقق آن مسئولیتپذیر بود.»
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